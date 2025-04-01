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Стало известно, кто может возглавить Общественное: среди кандидатов – Чернотицкий и Ткаченко

Анастасия ПроцВторник, 1 апреля 2025, 16:49
Стало известно, кто может возглавить Общественное: среди кандидатов – Чернотицкий и Ткаченко
фото: "Суспільне"

Общественное вещание определило претендентов на должность председателя правления на следующие четыре года. К конкурсу допущены шесть кандидатов, среди которых действующий руководитель вещателя Николай Чернотицкий и экс-министр культуры Александр Ткаченко.

Источник: "Суспільне"

Детали: 1 апреля наблюдательный совет Общественного вещания завершил подготовительный этап конкурсного отбора на должность председателя правления. По его итогам к первому этапу допущены все шесть претендентов:

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  • Владимир Горковенко, бывший журналист, отвечавший за медианаправление в администрации президента Порошенко;
  • Александр Ткаченко, экс-министр культуры и информационной политики, бывший руководитель 1+1, экс-нардеп от партии "Слуга народа";
  • Николай Фаенгольд, бывший руководитель дивизиона PayTV & Digital StarLightMedia, основатель компаний Infinitas и Iplus;
  • Александр Харебин, экс-заместитель гендиректора НТКУ, бывший член наблюдательного совета "ВЕТЭК Медиа" в собственности олигарха Курченко;
  • Николай Чернотицкий, действующий председатель правления Общественного с 2021 года.
  • Юрий Юрченко, основатель телеканала "МТМ" в Запорожье.

Отмечается, что решение приняли на основании рекомендаций Комитета по вопросам назначений и вознаграждений должностных лиц, который провел предварительный анализ представленных документов на соответствие требованиям Положения об избрании председателя и членов правления.

Следующий этап конкурсного отбора предусматривает изучение и обсуждение представленных документов. После этого наблюдательный совет решит, кто из кандидатов будет допущен к этапу заслушивания программ развития.

СМИ"Суспильне"
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