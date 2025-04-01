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Польша передала Украине пропагандиста из пула Медведчука Молчанова

Алена Мазуренко, Валентина РоманенкоВторник, 1 апреля 2025, 17:24
Польша передала Украине пропагандиста из пула Медведчука Молчанова
Кирилл Молчанов, фото от источников УП

В Украину впервые с начала полномасштабного вторжения по запросу СБУ передали российского агента "политэксперта" из пула кума российского правителя Виктора Медведчука пропагандиста Кирилла Молчанова.

Источник: СБУ, источник УП в правоохранительных органах

Дословно СБУ: "Сначала его задержали в Польше, а сейчас он находится в одном из киевских СИЗО. Фигурантом дела является "политический эксперт" из медийного пула подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука.

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По материалам дела, злоумышленник был завербован и работал одновременно на две спецслужбы страны-агрессора: ФСБ и внешнюю разведку РФ. По указанию оккупантов он занимался дискредитацией Украины на международной арене и работал над расшатыванием внутренней ситуации в странах-партнерах нашего государства".

Детали: Имени пропагандиста в ведомстве не указывают, однако по данным УП, речь идет о Молчанове.

В 2022 году он выехал в Россию, где впоследствии стал одним из ключевых идеологов кремлевских медийных проектов "Другая Украина" и "Голос Европы" (Voice of Europe).

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Также он был одним из частых гостей ток-шоу российского пропагандиста Владимира Соловьева. Так, только в течение 2023 года он 35 раз участвовал в его прямых эфирах, где оправдывал вооруженную агрессию РФ и распространял фейки о ситуации в Украине.

Кроме того, он организовывал на территории ЕС уличные акции в интересах Кремля, где призывал к сворачиванию международной поддержки Украины.

 

Также Молчанов публично призывал к подготовке заказных терактов в Украине. Для этого он использовал свой телеграмм-канал, на котором регулярно "репостил" чат-боты российских спецслужб, собирающие разведданные о Силах обороны.

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 и ч. 6 ст. 111-1 УКУ (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников и коллаборационистская деятельность).

пропагандаМедведчукПольшаСБУ
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