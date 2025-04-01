На Херсонщине сократили комендантский час

В Херсонской области с 1 апреля сократился комендантский час: вместо 20:00-6:00 отныне он будет длиться с 21:00 до 5:00.

Источник: руководители военных администраций Херсона и области Роман Мрочко и Александр Прокудин в соцсетях

Детали: Прокудин пояснил, что это связано с "увеличением светового дня и безопасностью граждан".

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Кроме того, по его словам, Совет обороны Херсонщины запретил во время комендантского часа проводить пасхальные и поминальные богослужения, освящение на территории культовых сооружений и посещение кладбищ, кроме проведения похоронных процессий.

Прямая речь: "Это вынужденный шаг, поэтому прошу отнестись к этому с пониманием, ведь мы должны избегать массового скопления верующих и обезопасить их".

Больше деталей: Также Совет обороны области разрешил продажу алкоголя с 10:00 до 15:00 на территории населенных пунктов Белозерка, Камышаны, Зимовник, Приозерное и микрорайоне Корабел города Херсон.

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Прямая речь: "Данное решение должно помочь улучшить экономику и оставить предпринимателей в регионе. Под строгим запретом – продавать спиртное военным и правоохранителям".

Что предшествовало: На Херсонщине с 15 октября 2024 года продолжительность комендантского часа была установлена с 20:00 до 6:00.