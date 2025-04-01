У украинца, напавшего с ножом на людей в Амстердаме, подозревают террористический мотив

Мужчина, который 27 марта устроил резню в Амстердаме, ранив пять человек, подозревается в покушении на их убийство с вероятным террористическим умыслом.

Источник: прокуратура Нидерландов, Reuters, "Европейская правда"

Детали: В прокуратуре заявили, что мужчина подозревается по пяти пунктам покушения на убийство или непредумышленное убийство по террористическим мотивам.

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Отмечается, что один пострадавший мужчина был выписан из больницы до пятницы, 28 марта, другие пострадавшие остаются в больнице, но в стабильном состоянии.

Напомним, нападение произошло 27 марта вблизи площади Дам в Амстердаме. Мужчина с ножом набросился на прохожих и ранил пятерых. Нападавшего остановил британский турист – ему удалось прижать того к земле и удерживать так до приезда полиции.

Полиция Амстердама заявила, что мужчина, который ранил ножом пять человек, является 30-летним гражданином Украины из Донецкой области.

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Впоследствии сообщили, что пострадавшими являются двое американцев пожилого возраста, 26-летний поляк, 73-летняя женщина из Бельгии и 19-летняя девушка из Нидерландов.

Мэр Амстердама наградила британца за его храбрый поступок и отметила, что он не захотел публично раскрывать свое имя.