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Британия возьмет на учет сотрудников российского правительства

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 1 апреля 2025, 18:20
Британия возьмет на учет сотрудников российского правительства
фото: Getty Images

Великобритания усиливает противодействие иностранному влиянию со стороны России, в связи с чем заставит зарегистрироваться всех лиц на своей территории, которые работают на правительство РФ.

Источник: младший министр безопасности Дэн Джарвис во время выступления в парламенте 1 апреля, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам Джарвиса, с 1 июля в Британии заработает схема регистрации иностранного влияния (FIRS), согласно принятому в 2023 году закону о национальной безопасности.

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FIRS предусматривает несколько уровней иностранного влияния, по которым будут классифицироваться иностранцы: политический, который будет применяться ко всем иностранным странам, и усиленный, который будет касаться тех стран, "чья деятельность представляет угрозу безопасности и интересам Великобритании".

"Сегодня я могу объявить, что мы также включим Россию в эту схему", – объявил Джарвис, добавив, что "Россия представляет острую угрозу национальной безопасности Британии".

По словам младшего министра, в FIRS должны будут зарегистрироваться все, кто работает на все правительственные структуры России, включая армию и разведку, а также провластные российские партии.

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"FIRS будет сдерживать тех, кто стремится нанести вред Великобритании. Они окажутся перед выбором: либо рассказать правительству о своих действиях, либо быть арестованными и заключенными в тюрьму", – заявил Джарвис.

Напомним, в третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Великобритания ввела самый большой пакет санкций против РФ.

Ранее в Британии выдвинули обвинения против шести человек, которые планировали деятельность в интересах или от имени России.

ВеликобританияРосcия
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