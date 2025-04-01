Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

После Украины в РФ также решили передать США список "нарушений" частичного режима тишины

Алена МазуренкоВторник, 1 апреля 2025, 18:38
После Украины в РФ также решили передать США список нарушений частичного режима тишины
Сергей Лавров, фото Getty Image

В РФ заявили, что решили передать список "нарушений" со стороны Украины частичного режима тишины помощнику президента США по национальной безопасности Майку Волцу. Ранее министру обороны в Украине поручили сделать список нарушений РФ и передать США.

Источник: глава МИД РФ Сергей Лавров, прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Перечень нарушений (так называемых нарушений - ред.), которые привел Андрей Белоусов по заданию Совета Безопасности, мы передали помощнику президента США по национальной безопасности Майку Волцу.

Реклама:

Я направил этот перечень государственному секретарю Соединенных Штатов Марко Рубио, мы направили его нашим представителям в ООН и в ОБСЕ...".

Детали: Лавров заявил, что с начала договоренности с Трампом РФ придерживается соглашения "на все 100%".

В то же время, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Рустему Умерову передать США доказательства того, что РФ нарушает договоренности.

РЕКЛАМА:

Напомним:

  • Накануне Зеленский заявил, что Украина подготовит доказательства нарушения Россией режима тишины в энергетике и предоставит их Соединенным Штатам, ожидая соответствующей реакции.
  • Зеленский ранее уже говорил, что в случае нарушения Россией режима тишины Украина ожидает действий от администрации Трампа, поскольку договоренности были достигнуты с ней.
  • После разговора президента США Дональда Трампа и правителя Кремля Владимира Путина в Кремле заявили, что Путин в очередной раз отверг идею 30-дневного прекращения огня, но взамен согласился воздержаться от атак по энергетической инфраструктуре Украины и "отдал соответствующий приказ военным". В то же время, РФ неоднократно нарушала это обещание Путина и продолжает атаковать Украину.

СШАРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Великобритания думает о том, чтобы развернуть свои войска в Украине на 5 лет – СМИ
Посол США в Украине подала в отставку из-за разногласий с администрацией Трампа – FT
Путина не будут судить за военные преступления, пока он остается президентом – Euronews
фотоПринц Гарри приехал в Украину с неанонсированным визитом
Госдеп США подтвердил отставку своего посла в Украине
ЕС выделит €1 млрд из доходов от росактивов на усиление оборонпрома Украины
Все новости...
США
Номинант Трампа на должность топ-генерала США поддерживает военную помощь Украине
Арестованная в Молдове Гуцул написала письмо Вэнсу
Две трети украинцев считают, что США устали от Украины, а Европа нет
Последние новости
09:25
хоккейОпределится чемпион Украины: "Киев Кэпиталз" и "Кременчуг" сыграют седьмой матч финальной серии
09:23
Reuters: Тайвань обвинил капитана китайского судна в повреждении подводных кабелей
09:19
"Укрзализныця" добавила рейс поезда Киев – Луцк на Пасхальные праздники
09:04
СМИ: война в Украине показала лишь частичную пригодность немецких вооружений к боевым действиям
08:52
фото В Киеве открыли центр рекрутинга в военную разведку
08:19
Армия РФ интенсивно атакует возле Покровска: там 53 боя за минувшие сутки – Генштаб
08:18
фото Количество пострадавших в Днепре возросло до 9, масштабный пожар уже потушили
08:15
СМИ: Трамп может посетить Турцию
08:10
текстОперация "Трапезунд". Как казаки хотели завоевать кусок Турции и сократить Великий шелковый путь в Европу
07:51
Великобритания думает о том, чтобы развернуть свои войска в Украине на 5 лет – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: