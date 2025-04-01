После Украины в РФ также решили передать США список "нарушений" частичного режима тишины

В РФ заявили, что решили передать список "нарушений" со стороны Украины частичного режима тишины помощнику президента США по национальной безопасности Майку Волцу. Ранее министру обороны в Украине поручили сделать список нарушений РФ и передать США.

Источник: глава МИД РФ Сергей Лавров, прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Перечень нарушений (так называемых нарушений - ред.), которые привел Андрей Белоусов по заданию Совета Безопасности, мы передали помощнику президента США по национальной безопасности Майку Волцу.

Реклама:

Я направил этот перечень государственному секретарю Соединенных Штатов Марко Рубио, мы направили его нашим представителям в ООН и в ОБСЕ...".

Детали: Лавров заявил, что с начала договоренности с Трампом РФ придерживается соглашения "на все 100%".

В то же время, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Рустему Умерову передать США доказательства того, что РФ нарушает договоренности.

РЕКЛАМА:

Напомним: