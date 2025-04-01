После Украины в РФ также решили передать США список "нарушений" частичного режима тишины
В РФ заявили, что решили передать список "нарушений" со стороны Украины частичного режима тишины помощнику президента США по национальной безопасности Майку Волцу. Ранее министру обороны в Украине поручили сделать список нарушений РФ и передать США.
Источник: глава МИД РФ Сергей Лавров, прокремлевское издание "РИА Новости"
Прямая речь: "Перечень нарушений (так называемых нарушений - ред.), которые привел Андрей Белоусов по заданию Совета Безопасности, мы передали помощнику президента США по национальной безопасности Майку Волцу.
Я направил этот перечень государственному секретарю Соединенных Штатов Марко Рубио, мы направили его нашим представителям в ООН и в ОБСЕ...".
Детали: Лавров заявил, что с начала договоренности с Трампом РФ придерживается соглашения "на все 100%".
В то же время, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Рустему Умерову передать США доказательства того, что РФ нарушает договоренности.
Напомним:
- Накануне Зеленский заявил, что Украина подготовит доказательства нарушения Россией режима тишины в энергетике и предоставит их Соединенным Штатам, ожидая соответствующей реакции.
- Зеленский ранее уже говорил, что в случае нарушения Россией режима тишины Украина ожидает действий от администрации Трампа, поскольку договоренности были достигнуты с ней.
- После разговора президента США Дональда Трампа и правителя Кремля Владимира Путина в Кремле заявили, что Путин в очередной раз отверг идею 30-дневного прекращения огня, но взамен согласился воздержаться от атак по энергетической инфраструктуре Украины и "отдал соответствующий приказ военным". В то же время, РФ неоднократно нарушала это обещание Путина и продолжает атаковать Украину.