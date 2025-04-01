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Российская армия атаковала Никопольщину: три человека пострадали, среди них ребенок

Татьяна ОлейникВторник, 1 апреля 2025, 18:52
Российская армия атаковала Никопольщину: три человека пострадали, среди них ребенок
Фото из Telegram Сергея Лысака

Российская армия 1 апреля около трех десятков раз обстреляла Никопольский район Днепропетровской области, пострадали три человека.

Источник: председатель ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Около трех десятков атак в течение дня пережила Никопольщина. Враг бил дронами-камикадзе и артиллерией. Громко было в райцентре, Марганецкой, Покровской – городской и сельской – громадах.

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Пострадали три человека. 14-летний мальчик и 65-летняя женщина будут лечиться амбулаторно. Еще одна женщина 37 лет госпитализирована в состоянии средней тяжести".

Детали: Произошел пожар, который спасатели потушили. Повреждены 7 частных домов, 3 хозяйственные постройки, несколько авто и гараж, 4 торговых киоска. Задело линии электропередач.

Днепропетровская областьвойнабоевые действия
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