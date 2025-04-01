Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

Арестованная в Молдове Гуцул написала письмо Вэнсу

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 1 апреля 2025, 19:08
Арестованная в Молдове Гуцул написала письмо Вэнсу
фото: newsmaker

Башкан (глава) Гагаузии Евгения Гуцул, которую недавно арестовали в Молдове, написала письмо с жалобами вице-президенту США Джей Ди Вэнсу.

Источник: письмо Гуцул, которое она выложила в соцсетях 1 апреля, сообщает "Европейская правда"

Детали: Большую часть письма глава Гагаузии рассказывает, как Молдова якобы нарушила право на самоуправление автономного региона "с благословения Европейского Союза и Великобритании".

Реклама:

Свой арест она сравнила с событиями в соседней Румынии, где против кандидата в президенты Келина Джорджеску возбудили уголовное дело, в частности за призывы к свержению государственного строя.

"Господин вице-президент, учитывая вашу принципиальную приверженность реальной, а не показной демократии, мы надеемся на Вашу помощь. Чрезвычайно важно, чтобы американские институты дали политическую оценку нарушениям, которые происходят в Гагаузии", – считает Гуцул.

В конце письма она отметила, что пишет из тюрьмы №13 Кишинева, "признанной международными организациями учреждением с нечеловеческими условиями содержания, предназначенным для убийц и насильников".

РЕКЛАМА:

Ранее аналогичные воззвания лидер Гагаузии писала Владимиру Путину и Дональду Трампу.

Напомним, Евгению Гуцул задержали вечером 25 марта в аэропорту Кишинева из-за того, что ее право выезда за границу ограничено, и приняли решение о 20-дневном аресте.

Гуцул является фигуранткой уголовного производства в Молдове, которое с апреля 2024 года рассматривается в суде. Ее обвиняют в том, что она, работая секретарем партии "Шор" в 2019-2022 годах систематически и ежедневно ввозила в Молдову из РФ деньги, которые использовали для финансирования политической деятельности партии. Антикоррупционная прокуратура Молдовы также обвиняет ее в координации деятельности некоторых офисов партии.

МолдоваСШАТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский считает "ошибочным" подход министра финансов США к соглашению о недрах
видео, фотоПоявилось видео с допросом китайских пленных
Трамп на 90 дней приостанавливает тарифы для десятков стран
Трамп объявил о немедленном повышении тарифов против Китая до 125%
Насиров будет служить в ВСУ сапером – СМИ
Источник: ЕС с июня прекратит "торговый безвиз" с Украиной и вернет довоенные условия
Все новости...
Молдова
Санду хочет сохранить тесные отношения с Румынией и предостерегает от влияния Москвы
Молдова высылает трех работников посольства РФ
В Приднестровье неожиданно начали "декоммунизацию"
Последние новости
01:18
Возросло количество погибших из-за обрушения крыши в ночном клубе Доминиканы
01:02
Макрон допустил, что Франция признает Палестину
00:12
"Барселона" разгромила "Боруссию", ПСЖ одолел "Астон Виллу" в четвертьфинале Лиги чемпионов
00:04
ОбновленоАтака на Киев вражеских БПпЛА: пожар, разрушение и заблокированный человек
23:47
Евросоюз согласовал ответные пошлины на американские товары
23:25
Генштаб: 19 атак отразили Силы обороны на Курщине
23:07
У Трампа говорят, что не стремятся наладить торговлю с РФ отсутствием тарифов
22:51
Зеленский считает "ошибочным" подход министра финансов США к соглашению о недрах
22:44
"Визуальные голоса женщин". О чем рассказывает феминистская выставка в Кривом Роге
22:29
видео, фотоПоявилось видео с допросом китайских пленных
Все новости...
Реклама:
Реклама: