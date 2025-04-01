Арестованная в Молдове Гуцул написала письмо Вэнсу

Башкан (глава) Гагаузии Евгения Гуцул, которую недавно арестовали в Молдове, написала письмо с жалобами вице-президенту США Джей Ди Вэнсу.

Источник: письмо Гуцул, которое она выложила в соцсетях 1 апреля, сообщает "Европейская правда"

Детали: Большую часть письма глава Гагаузии рассказывает, как Молдова якобы нарушила право на самоуправление автономного региона "с благословения Европейского Союза и Великобритании".

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Свой арест она сравнила с событиями в соседней Румынии, где против кандидата в президенты Келина Джорджеску возбудили уголовное дело, в частности за призывы к свержению государственного строя.

"Господин вице-президент, учитывая вашу принципиальную приверженность реальной, а не показной демократии, мы надеемся на Вашу помощь. Чрезвычайно важно, чтобы американские институты дали политическую оценку нарушениям, которые происходят в Гагаузии", – считает Гуцул.

В конце письма она отметила, что пишет из тюрьмы №13 Кишинева, "признанной международными организациями учреждением с нечеловеческими условиями содержания, предназначенным для убийц и насильников".

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Ранее аналогичные воззвания лидер Гагаузии писала Владимиру Путину и Дональду Трампу.

Напомним, Евгению Гуцул задержали вечером 25 марта в аэропорту Кишинева из-за того, что ее право выезда за границу ограничено, и приняли решение о 20-дневном аресте.

Гуцул является фигуранткой уголовного производства в Молдове, которое с апреля 2024 года рассматривается в суде. Ее обвиняют в том, что она, работая секретарем партии "Шор" в 2019-2022 годах систематически и ежедневно ввозила в Молдову из РФ деньги, которые использовали для финансирования политической деятельности партии. Антикоррупционная прокуратура Молдовы также обвиняет ее в координации деятельности некоторых офисов партии.