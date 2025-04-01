Стали известны детали оборонного саммита ЕС в Польше

На неформальном саммите Евросоюза, который состоится 2-3 апреля в Варшаве, министры обороны рассмотрят инициативу высокой представительницы ЕС по иностранным делам Каи Каллас по увеличению военной помощи Украине.

Источник: об этом "Европейской правде" рассказал чиновник Европейской службы внешних дел (EEAS)

Детали: Собеседник "Европейской правды" отметил, что инициатива Каи Каллас по увеличению военной помощи Украине предусматривает прежде всего закрытие первоочередных потребностей ВСУ в боеприпасах: 2 млн выстрелов крупного калибра на 5 млрд евро до конца 2025 года.

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"Повестка дня встречи состоит из двух сессий. Первая – о военной поддержке Украины со стороны ЕС. Вторая – о Белой книге по вопросам европейской обороны (еврокомиссара Андрюса Кубилюса)", – рассказал чиновник EEAS.

Он уточнил, что во время первой сессии будет обсуждено "усиление военной поддержки ЕС и возможные гарантии безопасности для Украины".

"Это включает в себя инициативу высокой представительницы по усилению военной поддержки Украины, а также возможности для углубления сотрудничества между ЕС и украинской оборонно-промышленной базой, сотрудничество с НАТО и другими партнерами. Время позволит нам достаточно глубоко обсудить эти темы", – добавил собеседник „Европейской правды".

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"На первую сессию мы пригласили украинского министра обороны Рустема Умерова и генерального секретаря НАТО, которого из-за занятости на министерском саммите в Брюсселе заменит заместитель генерального секретаря Радмила Шекеринская", – сообщил чиновник EEAS.

По его словам, вторая сессия, посвященная "Белой книге" и плану "Перевооружить Европу" (ReArm Europe), запланирована в формате "быстрого обмена мнениями между министрами относительно предложений по их финансированию" – с тем, чтобы разработать конкретный план действий к саммиту Европейского Совета 26-27 июня.

"Важно помочь Украине достичь всеобъемлющего, справедливого и длительного мира, чего можно достичь только с позиции силы. Именно поэтому высокая представительница ЕС выступила с инициативой о предоставлении усиленной военной поддержки Украине, в частности по боеприпасам", – добавил собеседник „ЕвроПравды".

"Украина нуждается от нас в 2 млн боеприпасов крупного калибра примерно на сумму в 5 млрд евро в 2025 году. Этот запрос был сделан непосредственно Зеленским во время последнего саммита Европейского Совета", – рассказал он.

Еврочиновник напомнил, что во время неформальных саммитов министры не принимают никаких решений. Но они планируют подготовить базу для принятия решения во время очередного заседания Совета ЕС по иностранным делам по вопросам безопасности, запланированного на 14 апреля.

"Мы хотим получить больше информации о том, что страны-члены планируют отправить в Украину с точки зрения поставок боеприпасов. И посмотреть, что именно мы можем сделать больше коллективно как ЕС. Страны-члены уже предоставили нам достаточно много информации, но мы хотели бы иметь полную картину", – подытожил он.

Напомним, что высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас назвала "реалистичным планом" сначала договориться о 5 млрд евро на боеприпасы в рамках ее более широкой инициативы военной помощи Украине на сумму до 40 млрд евро.

Детали об оборонных инициативах ЕС – в статье Татьяны Высоцкой: ЕС готовится к войне: как европейские лидеры согласовывали новые инициативы по безопасности