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Украина получит от Латвии еще 1500 дронов

Уляна Кричковская, Евгений КизиловВторник, 1 апреля 2025, 20:35
Украина получит от Латвии еще 1500 дронов
фото: Getty Images

Латвия направила в Вооруженные силы Украины еще 1500 боевых беспилотников.

Об этом сообщил министр обороны страны Андрис Спрудс в Х, пишет "Европейская правда".

Во вторник, 1 апреля, Спрудс сообщил о том, что еще 1500 боевых беспилотников отправляют из Латвии в Украину.

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"Две латвийские компании поставят в Украину в первом полугодии этого года в целом 12 тысяч беспилотников на сумму 17 млн евро в рамках международной коалиции беспилотников", – заявил он.

Фото: Х
Фото: Х

Как известно, коалиция, которую возглавляют Великобритания и Латвия, была запущена в январе 2024 года для усиления возможностей Украины в области беспилотных летательных аппаратов.

24 марта стало известно, что "коалиция дронов" выделила 20 млн евро из совместного фонда для того, чтобы закупить разведывательные дроны (ISR) тактического уровня для Сил обороны Украины.

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28 марта правительство Швеции поручило Вооруженным силам осуществить выплаты коалициям сил и средств в сферах разминирования и беспилотных летательных аппаратов в рамках формата "Рамштайн".

ЛатвиябеспилотникиУкраина
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