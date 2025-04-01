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Зеленский провел Ставку по комплектации бригад и иностранному контингенту

Евгений КизиловВторник, 1 апреля 2025, 22:01
Зеленский провел Ставку по комплектации бригад и иностранному контингенту
фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский провел во вторник Ставку верховного главнокомандующего, на которой речь шла о комплектации боевых бригад, а также о размещении иностранного военного контингента в Украине.

Источник: вечернее видеообращение Зеленского, опубликованное в соцсетях

Прямая речь: "Я провел Ставку. Ключевой вопрос – комплектация наших бригад, обеспечение всем необходимым. Отдельно еще говорил с министром обороны Украины, главкомом, руководителем Генштаба – подробно мы готовим наши предложения по контингентам партнеров, которые могут стать частью новой архитектуры безопасности".

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Детали: По словам президента, в пятницу состоится встреча с военными представителями государств-партнеров, на которой будет обсуждаться совместный подход к вопросу о контингентах. "Работать будем на подготовленных предложениях украинской стороны, и нужен общий для всех в Европе подход, а следовательно, и общие решения", - подчеркнул Зеленский.

Ранее он сообщал, что в пятницу, 4 апреля, состоится первая встреча военных команд тех стран, которые будут готовы разместить миротворческий контингент в Украине.

Зеленскийставкавойна
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