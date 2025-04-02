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Сенатор-демократ раскритиковал Трампа в рекордной речи продолжительностью более 25 часов

Ольга ГлущенкоСреда, 2 апреля 2025, 05:46
Сенатор-демократ раскритиковал Трампа в рекордной речи продолжительностью более 25 часов
Кори Букер, скриншот

Сенатор США от Демократической партии Кори Букер побил рекорд, выступив с речью, которая длилась 25 часов и 5 минут. В ней он критиковал политику президента США Дональда Трампа.

Источник: CNN

Детали: В своей речи Букер предостерегал от вреда, который, по его словам, администрация президента Дональда Трампа наносит американскому обществу.

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По данным его офиса, демократ из Нью-Джерси выступал 25 часов и 5 минут, побив рекорд уже покойного сенатора Строма Термонда, произнесенной в 1957 году, которая длилась 24 часа и 18 минут.

Речь Букера не была формальным срывом голосования, однако она заблокировала работу Сената.

Он начал свою речь в понедельник в 19:00 по восточноамериканскому времени, пообещав продолжать ее до тех пор, пока будет "физически в состоянии", и по его словам, "не имея ничего, кроме стиха из Библии в кармане".

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Дословно CNN: "Марафонское выступление Букера, члена команды демократов в Сенате, состоялось в то время, когда его партия сталкивается с растущим давлением со стороны своих избирателей, которые требуют занять более жесткую позицию против Трампа.

Ограниченные во власти в Вашингтоне демократы должны пытаются найти единую стратегию противодействия администрации, но речь Букера выделяется как одна из самых громких форм протеста со стороны законодателя-демократа за время второго срока Трампа".

Детали: В своем выступлении Букер предупредил, что "страна находится в кризисе", и выступил против широкого круга вопросов: от критики усилий Илона Маска уменьшить масштабы федеральной власти и влияния государства под руководством Трампа до предупреждения о потенциальных сокращениях ключевых программ здравоохранения для миллионов американцев.

Прямая речь Букера: "Только за 71 день президент Соединенных Штатов нанес столько вреда безопасности американцев, финансовой стабильности и основным принципам нашей демократии.

Это не нормальные времена для Америки. И они не должны рассматриваться как таковые в Сенате Соединенных Штатов".

Детали: Букер, который работает в Сенате с 2013 года, является первым темнокожим американцем, представляющим Нью-Джерси в Сенате, и одним из пяти темнокожих сенаторов, которые сейчас работают в палате представителей, состоящей из 100 членов.

Ряд демократов Сената, включая лидера меньшинства Чака Шумера, присоединились к нему на трибуне, чтобы продемонстрировать поддержку в течение длительного времени.

Издание отмечает, что, по словам человека, знакомого с этим вопросом, Букер и его коллеги подготовили 1164 страницы материала к выступлению, и сенатор затронул широкий круг вопросов.

CNN также напоминает, что в последние годы палата стала свидетелем ряда марафонских речей, подготовленных сенаторами, среди которых: Джефф Меркли против Нила Горсуча в 2017 году; сенатор Крис Мерфи по контролю над оружием в 2016 году; Рэнд Пол по программам слежки Агентства национальной безопасности в 2015 году; и Тед Круз против Закона о доступной медицине 2013 года.

Круз, чья речь 2013 года длилась 21 час, сказал, что его совет для Букера был простым: "Наденьте удобную обувь и не пейте воду".

Букер, со своей стороны, сказал, что перестал есть и обезводил себя за несколько дней до выступления, что привело к мышечным судорогам и спазмам во время многочасовой речи.

США
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