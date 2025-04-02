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Представитель Путина поедет в Вашингтон на встречу с Виткоффом – СМИ

Ольга ГлущенкоСреда, 2 апреля 2025, 06:52
Представитель Путина поедет в Вашингтон на встречу с Виткоффом – СМИ
Кирилл Дмитриев. Фото с сайта Кремля

Глава Фонда национального благосостояния РФ Кирилл Дмитриев посетит Вашингтон на этой неделе для встречи со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.

Источник: CNN со ссылкой на источники

Детали: Как отмечает издание, эта встреча состоится для переговоров об укреплении отношений между двумя странами.

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CNN добавляет, что его визит станет первым визитом российского чиновника в Вашингтон для переговоров с момента вторжения России в Украину в 2022 году и знаменует собой дальнейший шаг в заметном потеплении отношений между двумя странами после возвращения президента Дональда Трампа на должность.

Дмитриев является близким советником Путина и в феврале вместе с другими российскими чиновниками посетил Эр-Рияд (Саудовская Аравия), чтобы начать обсуждение урегулирования по прекращению войны в Украине.

Он также работал с Уиткоффом над освобождением американского учителя Марка Фогеля, что администрация Трампа приветствовала как жест доброй воли.

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В публикации отмечают, что власти США временно сняли санкции с Дмитриева, чтобы позволить Государственному департаменту выдать ему визу для въезда в США.

Напомним, Дмитриев еще с февраля 2022 года находится под санкциями США, Канады, ЕС, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

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РосcияСША
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