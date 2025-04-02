ВСУ за сутки обезвредили еще 1 410 оккупантов
Среда, 2 апреля 2025, 07:31
За минувшие сутки Силы обороны отминусовали еще 1 410 российских солдат и более 140 единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 02.04.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 918 180 (+1 410) человек,
- танков – 10 515 (+10) ед,
- боевых бронированных машин – 21 880 (+24) ед,
- артиллерийских систем – 25 576 (+24) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 31 505 (+43) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 42 687 (+41) ед.
Данные уточняются.