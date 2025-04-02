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ВСУ за сутки обезвредили еще 1 410 оккупантов

Ирина БалачукСреда, 2 апреля 2025, 07:31
ВСУ за сутки обезвредили еще 1 410 оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны отминусовали еще 1 410 российских солдат и более 140 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 02.04.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 918 180 (+1 410) человек,
  • танков – 10 515 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин – 21 880 (+24) ед,
  • артиллерийских систем – 25 576 (+24) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 31 505 (+43) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 42 687 (+41) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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