Генштаб: на фронте – 176 боестолкновений, 64 атаки россиян захлебнулись на Покровском направлении

За прошедшие сутки на всех направлениях фронта произошло 176 боевых столкновений, наибольшая активность врага наблюдается на Покровском направлении, где защитники отбили 64 атаки российских захватчиков.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло семь боестолкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое, Каменка и Липцы.

Реклама:

На Купянском направлении за минувшие сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Песчаное, Степная Новоселовка, Новая Кругляковка и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз, пытаясь продвинуться вперед в сторону Торского, Нового, Мирного, Новомихайловки и Зеленой Долины.

На Северском направлении враг атаковал в районах Белогоровки, Ивано-Дарьевки, и в сторону Верхнекаменского и Серебрянки. Всего за прошедшие сутки произошло 15 боестолкновений.

РЕКЛАМА:

На Краматорском направлении Силы обороны отбили три вражеских штурма в районах населенных пунктов Часов Яр, Курдюмовка и в сторону Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах населенных пунктов Леонидовка, Дачное, Щербиновка, Торецк и в сторону Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 64 атаки агрессора в районах населенных пунктов Калиново, Тарасовка, Березовка, Зеленое, Котлино, Александрополь, Серебряное, Водяное Второе, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Новоалександровка, Андреевка, а также в сторону Богдановки, Новосергиевки, Романовки и Покровска.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили восемь вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константинополь и Разлив.

Противник пять раз атаковал позиции наших защитников вблизи Привольного и в сторону Новополя на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении в сторону Новоданиловки и Степного захватчики совершили пять бесполезных атак на позиции наших защитников.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг четыре раза без успеха атаковал наших защитников.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 18 боестолкновений. Враг нанес 265 артиллерийских обстрелов, из них два - из реактивных систем залпового огня; совершил 27 авиационных ударов, сбросив 41 управляемую авиационную бомбу.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.