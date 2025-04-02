Землетрясение в Мьянме: число жертв возросло до 2 886
Среда, 2 апреля 2025, 08:46
Количество жертв землетрясения в Мьянме возросло до 2 886, еще 4 639 человек получили ранения.
Источник: китайское государственное правительственное агентство Xinhua
Детали: По данным информационной группы Государственного административного совета Мьянмы, еще 373 человека считаются пропавшими без вести.
Реклама:
Предыстория:
- 28 марта в Мьянме и Таиланде произошло землетрясение магнитудой 7,7. Толчки также чувствовали в китайской провинции Юньнань.
- 29 марта власти Мьянмы заявили о 1644 погибших и более 3400 раненых в результате мощного землетрясения.