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Землетрясение в Мьянме: число жертв возросло до 2 886

Ирина БалачукСреда, 2 апреля 2025, 08:46
Землетрясение в Мьянме: число жертв возросло до 2 886
Последствия землетрясения. Фото Xinhua

Количество жертв землетрясения в Мьянме возросло до 2 886, еще 4 639 человек получили ранения.

Источник: китайское государственное правительственное агентство Xinhua

Детали: По данным информационной группы Государственного административного совета Мьянмы, еще 373 человека считаются пропавшими без вести.

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Предыстория:

землетрясениежертвы
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