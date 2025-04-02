Землетрясение в Мьянме: число жертв возросло до 2 886

Количество жертв землетрясения в Мьянме возросло до 2 886, еще 4 639 человек получили ранения.

Источник: китайское государственное правительственное агентство Xinhua

Детали: По данным информационной группы Государственного административного совета Мьянмы, еще 373 человека считаются пропавшими без вести.

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