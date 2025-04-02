Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

Вступление в ЕС: в Украине запустили программу Ukraine2EU для поддержки евроинтеграции

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловСреда, 2 апреля 2025, 09:34
Вступление в ЕС: в Украине запустили программу Ukraine2EU для поддержки евроинтеграции
Фото: Getty Images

1 апреля в Украине официально запустили программу Ukraine2EU, которая призвана поддерживать украинские институты в управлении процессом вступления в ЕС и внедрении необходимых реформ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на страницу программы в Facebook

Детали: Официальному запуску программы была посвящена конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени", в которой приняли участие представители Украины, ЕС, Литвы и Дании.

Реклама:

Инициатива Ukraine2EU финансируется совместно ЕС, Данией и Литвой, а недавно к ним присоединилась Швеция.

Ukraine2EU будет действовать с 2025 до 2027 года и будет реализована Литовским центральным агентством управления проектами (CPVA).

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приветствовал запуск программы. "Украина и Европа всегда были вместе. И сегодня наша задача – подтвердить это, пройти треком интеграции максимально быстро и успешно. Инструмент Ukraine2EU" дает нам в этом новые возможности", – отметил глава правительства.

РЕКЛАМА:

Катарина Матернова, посол ЕС в Украине, подчеркнула важность стратегической координации и поддержки институтов на пути Украины к членству в ЕС.

"ЕС твердо стоит рядом с Украиной на ее пути к членству. Этот процесс является амбициозным и трансформационным одновременно, поэтому требует стратегической координации. Благодаря программе Ukraine2EU мы укрепляем институциональную способность Украины и обеспечиваем стабильный прогресс в направлении европейской интеграции", – отметила она.

Читайте такжеКлючевой раздел переговоров с ЕС: какие реформы должна внедрить Украина

евроинтеграцияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Великобритания думает о том, чтобы развернуть свои войска в Украине на 5 лет – СМИ
Посол США в Украине подала в отставку из-за разногласий с администрацией Трампа – FT
Путина не будут судить за военные преступления, пока он остается президентом – Euronews
фотоПринц Гарри приехал в Украину с неанонсированным визитом
Госдеп США подтвердил отставку своего посла в Украине
ЕС выделит €1 млрд из доходов от росактивов на усиление оборонпрома Украины
Все новости...
евроинтеграция
Страны ЕС призвали Брюссель разработать "дорожную карту", чтобы ускорить членство Украины – Politico
В ЕС говорят, что не могут открыть переговорные кластеры с Украиной без согласия Венгрии
Президент Литвы предлагает вступление Украины в ЕС 1 января 2030 года
Последние новости
09:25
хоккейОпределится чемпион Украины: "Киев Кэпиталз" и "Кременчуг" сыграют седьмой матч финальной серии
09:23
Reuters: Тайвань обвинил капитана китайского судна в повреждении подводных кабелей
09:19
"Укрзализныця" добавила рейс поезда Киев – Луцк на Пасхальные праздники
09:04
СМИ: война в Украине показала лишь частичную пригодность немецких вооружений к боевым действиям
08:52
фото В Киеве открыли центр рекрутинга в военную разведку
08:19
Армия РФ интенсивно атакует возле Покровска: там 53 боя за минувшие сутки – Генштаб
08:18
фото Количество пострадавших в Днепре возросло до 9, масштабный пожар уже потушили
08:15
СМИ: Трамп может посетить Турцию
08:10
текстОперация "Трапезунд". Как казаки хотели завоевать кусок Турции и сократить Великий шелковый путь в Европу
07:51
Великобритания думает о том, чтобы развернуть свои войска в Украине на 5 лет – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: