Вступление в ЕС: в Украине запустили программу Ukraine2EU для поддержки евроинтеграции

1 апреля в Украине официально запустили программу Ukraine2EU, которая призвана поддерживать украинские институты в управлении процессом вступления в ЕС и внедрении необходимых реформ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на страницу программы в Facebook

Детали: Официальному запуску программы была посвящена конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени", в которой приняли участие представители Украины, ЕС, Литвы и Дании.

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Инициатива Ukraine2EU финансируется совместно ЕС, Данией и Литвой, а недавно к ним присоединилась Швеция.

Ukraine2EU будет действовать с 2025 до 2027 года и будет реализована Литовским центральным агентством управления проектами (CPVA).

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приветствовал запуск программы. "Украина и Европа всегда были вместе. И сегодня наша задача – подтвердить это, пройти треком интеграции максимально быстро и успешно. Инструмент Ukraine2EU" дает нам в этом новые возможности", – отметил глава правительства.

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Катарина Матернова, посол ЕС в Украине, подчеркнула важность стратегической координации и поддержки институтов на пути Украины к членству в ЕС.

"ЕС твердо стоит рядом с Украиной на ее пути к членству. Этот процесс является амбициозным и трансформационным одновременно, поэтому требует стратегической координации. Благодаря программе Ukraine2EU мы укрепляем институциональную способность Украины и обеспечиваем стабильный прогресс в направлении европейской интеграции", – отметила она.

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