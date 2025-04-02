2 человека погибли, еще 2 ранены в результате российских обстрелов Донетчины
1 апреля российские войска 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, в результате чего погибли два человека, еще двое получили ранения, повреждены жилые дома, инфраструктура и админздания.
Источник: председатель ОВА Вадим Филашкин
Детали: В Покровском районе под вражеским ударом оказались Красный Лиман Мирноградской громады, Покровск, Родинское и Белицкое. Погибли два человека, еще один ранен, повреждены десятки домов и общежитие.
В Краматорском районе в Лимане, Ильиновке, Дружковке и Константиновке оккупанты повредили жилые дома, линии электропередач и газопровод. В Ильиновке один человек получил ранения.
В Бахмутском районе пострадали Северск и Серебрянка – россияне повредили 18 домов.
В то же время, несмотря на постоянные атаки, продолжается эвакуация мирных жителей. За сутки с линии фронта эвакуированы 140 человек, среди них 28 детей.