ЕС хочет увеличить штат своего пограничного агентства более чем в 10 раз для безопасности

В Европейской комиссии призвали увеличить численность пограничного ведомства Frontex до 30 тысяч сотрудников, чтобы усилить защиту Европы от гибридных атак, киберпреступности, организованной преступности и террористических угроз.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Согласно данным сайта Frontex, сейчас агентство, которое занимается охраной внешних границ, насчитывает более 2,5 тысячи сотрудников.

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Прямая речь вице-президента Еврокомиссии Хенны Вирккунен: "Наш ландшафт безопасности очень тревожный. Когда мы смотрим на наши угрозы безопасности, мы видим, что они сегодня гораздо более трансграничные... Только национального ответа недостаточно".

Во вторник она представила в Страсбурге предложение комиссии предоставить правоохранительным органам больше ресурсов. Согласно плану, к 2027 году штат постоянного корпуса будет составлять 10 тысяч человек.

В целом же штат пограничной службы ЕС Frontex предлагают увеличить до 30 тысяч человек.

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Эта стратегия пока является лишь широким планом, а не набором конкретных законодательных предложений, но вместе с двумя другими недавними предложениями по обороне и готовности Евросоюза, демонстрирует, что ЕС все больше берет на себя ответственность за безопасность.

Еврокомиссия также призвала предоставить больше ресурсов полицейскому ведомству ЕС – Европолу – и поручить ему борьбу с гибридными угрозами. В частности, предлагают, чтобы правоохранительные органы получили больший доступ к данным.

Издание отмечает, что эти планы могут насторожить защитников приватности. Журналисты напоминают, что предложенное законодательство ЕС по борьбе с материалами о сексуальном насилии над детьми в интернете уже давно пробуксовывает, поскольку страны-члены ЕС не могут прийти к согласию относительно того, должны ли частные службы обмена сообщениями, такие как WhatsApp и Signal, передавать разговоры людей в полицию.

Любая попытка сделать то же самое с помощью других правовых механизмов может столкнуться с подобными проблемами, хотя Вирккунен настаивает на том, что частная жизнь людей будет защищена.

Предыстория: