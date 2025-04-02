Россияне атаковали Херсон дронами: двое раненых

Утром 2 апреля российские войска сбросили взрывчатку с дрона на Днепровский район Херсона, в результате чего двое мужчин 35 и 33 лет получили взрывные травмы и осколочные ранения конечностей.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Ориентировочно в девять утра российские войска атаковали с БПЛА Днепровский район Херсона".

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Детали: Отмечается, что из-за сброса взрывчатки с дрона двое мужчин, 35 и 33 года, получили взрывные травмы и осколочные ранения конечностей. Сейчас они находятся в больнице, где получают необходимую медпомощь.

Напомним: