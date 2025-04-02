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Россияне атаковали Херсон дронами: двое раненых

Анастасия ПроцСреда, 2 апреля 2025, 10:53
Россияне атаковали Херсон дронами: двое раненых
Иллюстративное фото: Getty Images

Утром 2 апреля российские войска сбросили взрывчатку с дрона на Днепровский район Херсона, в результате чего двое мужчин 35 и 33 лет получили взрывные травмы и осколочные ранения конечностей.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Ориентировочно в девять утра российские войска атаковали с БПЛА Днепровский район Херсона".

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Детали: Отмечается, что из-за сброса взрывчатки с дрона двое мужчин, 35 и 33 года, получили взрывные травмы и осколочные ранения конечностей. Сейчас они находятся в больнице, где получают необходимую медпомощь.

Напомним:

  • Ранее глава городской администрации Роман Мрочко сообщил, что в Херсоне не работает электротранспорт из-за повреждения сети в результате российских обстрелов.

Херсонбеспилотники
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