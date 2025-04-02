Президентская гонка в Польше: антиукраинский кандидат теряет поддержку избирателей

Согласно опросу Pollster по заказу газеты Super Express, кандидат в президенты Польши от ультраправой "Конфедерации", антиукраинский политик Славомир Менцен опустился на третье место в президентской гонке.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на опрос

Детали: Фаворитом гонки остается мэр Варшавы, представитель партии "Гражданская платформа" Рафал Тшасковский с 35% поддержки.

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Второе место занял глава Института Национальной памяти Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия "Право и справедливость". Он набрал 23% голосов респондентов.

А вот Славомир Менцен, который недавно вызвал возмущение своими противоречивыми заявлениями относительно абортов, потерял поддержку части избирателей. С результатом 19% он занял третье место в последнем опросе общественного мнения. В предыдущем опросе кандидат от "Конфедерации" был на втором месте.

Четвертую позицию в опросе занимает спикер Сейма Польши Шимон Головня, за которого проголосовали бы 8% поляков.

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Рафал Тшасковский укрепляет свои позиции в президентской гонке. С поддержкой 35% респондентов он остается безоговорочным лидером. Его стабильные рейтинги свидетельствуют о том, что он пользуется доверием значительной части населения.

Что предшествовало:

Менцен посетил Львов к годовщине полномасштабного вторжения России, где записал провокационное видео, назвав Степана Бандеру "террористом, который во времена Второй Речи Посполитой был приговорен польским судом к смертной казни за убийства поляков".

Министерство иностранных дел осудило провокационные заявления Менцена и намекнуло на возможные ответные меры.

Подробнее о кандидате в президенты от "Конфедерации" читайте в статье Альтернатива для Польши: как антиукраинский политик получил шанс стать президентом