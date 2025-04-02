Россия сбросила почти 50 авиабомб на Сумскую область за сутки – Зеленский

За последние сутки российская армия сбросила на Сумскую область почти 50 управляемых авиабомб, а также нанесла удары дронами по Харькову, Одесской области и энергетической инфраструктуре Украины.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский

Прямая речь: "Продолжаются и российские удары авиабомбами – только против нашей Сумщины и только за время со вчерашнего дня и до сегодняшнего утра россияне применили почти 50 управляемых авиабомб".

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Детали: Президент отметил, что враг также атаковал дронами Харьков, Одесскую и Сумскую области. По словам Зеленского, удары РФ были направлены против объектов энергетической инфраструктуры: в Сумской области FPV-дрон попал в подстанцию, а в Никополе Днепропетровской области артобстрел повредил линию электропередач. Без электроснабжения остались почти 4 тысячи абонентов.

Президент подчеркнул, что такие системные обстрелы свидетельствуют о пренебрежении Москвы к дипломатическим усилиям международных партнеров.

Прямая речь: "Даже частичного прекращения огня Путин не хочет обеспечить. Нужно новое и ощутимое давление на Россию, чтобы поставить эту войну на курс к завершению.

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Не надо ожидать, когда 11 апреля будет уже месяц российскому "нет" в ответ на американское предложение прекратить огонь. Нужно действовать как можно быстрее. Мы готовы работать со всеми нашими партнерами в Америке, Европе и мире максимально конструктивно, чтобы достичь столь необходимого результата – достойного и длительного мира".

Что предшествовало:

С вечера 1 апреля российские оккупанты атаковали Украину 74-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 41 дрон удалось уничтожить. Вследствие российской атаки пострадали Харьковская, Донецкая и Одесская области.

В ночь на 2 апреля враг атаковал Харьков дронами "Герань 2". Известно о 8 травмированных, среди которых – 9-месячный младенец.

Напомним:

В четверг 13 марта Путин заявил, что Россия согласна с предложением прекратить боевые действия в Украине, но это должно привести к долговременному миру.

Путин сказал, что есть много вопросов, на которые надо найти ответ в рамках такого прекращения огня. В частности, будет ли дальше Украина проводить мобилизацию и будет ли получать оружие, как будут решаться вопросы контроля и верификации, кто будет определять на протяженности 2 тысяч километров фронта, кто что нарушил.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин выдвигает дополнительные условия по остановке боевых действий, что указывает на то, что он не хочет их останавливать.

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