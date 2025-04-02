Россия сбросила почти 50 авиабомб на Сумскую область за сутки – Зеленский
За последние сутки российская армия сбросила на Сумскую область почти 50 управляемых авиабомб, а также нанесла удары дронами по Харькову, Одесской области и энергетической инфраструктуре Украины.
Источник: президент Украины Владимир Зеленский
Прямая речь: "Продолжаются и российские удары авиабомбами – только против нашей Сумщины и только за время со вчерашнего дня и до сегодняшнего утра россияне применили почти 50 управляемых авиабомб".
Детали: Президент отметил, что враг также атаковал дронами Харьков, Одесскую и Сумскую области. По словам Зеленского, удары РФ были направлены против объектов энергетической инфраструктуры: в Сумской области FPV-дрон попал в подстанцию, а в Никополе Днепропетровской области артобстрел повредил линию электропередач. Без электроснабжения остались почти 4 тысячи абонентов.
Президент подчеркнул, что такие системные обстрелы свидетельствуют о пренебрежении Москвы к дипломатическим усилиям международных партнеров.
Прямая речь: "Даже частичного прекращения огня Путин не хочет обеспечить. Нужно новое и ощутимое давление на Россию, чтобы поставить эту войну на курс к завершению.
Не надо ожидать, когда 11 апреля будет уже месяц российскому "нет" в ответ на американское предложение прекратить огонь. Нужно действовать как можно быстрее. Мы готовы работать со всеми нашими партнерами в Америке, Европе и мире максимально конструктивно, чтобы достичь столь необходимого результата – достойного и длительного мира".
Что предшествовало:
- С вечера 1 апреля российские оккупанты атаковали Украину 74-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 41 дрон удалось уничтожить. Вследствие российской атаки пострадали Харьковская, Донецкая и Одесская области.
- В ночь на 2 апреля враг атаковал Харьков дронами "Герань 2". Известно о 8 травмированных, среди которых – 9-месячный младенец.
Напомним:
- В четверг 13 марта Путин заявил, что Россия согласна с предложением прекратить боевые действия в Украине, но это должно привести к долговременному миру.
- Путин сказал, что есть много вопросов, на которые надо найти ответ в рамках такого прекращения огня. В частности, будет ли дальше Украина проводить мобилизацию и будет ли получать оружие, как будут решаться вопросы контроля и верификации, кто будет определять на протяженности 2 тысяч километров фронта, кто что нарушил.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин выдвигает дополнительные условия по остановке боевых действий, что указывает на то, что он не хочет их останавливать.
Читайте также: Необъявленное перемирие. О чем договорились в Джидде Украина и США и согласится ли на это Путин