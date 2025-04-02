Не хотел отдавать долг – полиция задержала подозреваемого в убийстве экс-заместителя мэра Каменского

Правоохранители задержали 54-летнего мужчину по подозрению в убийстве экс-заместителя мэра города Каменское Александра Плахотника.

Источник: полиция Днепропетровской области и Офис генпрокурора в Telegram

Дословно полиция: "В результате розыскных мероприятий подозреваемого обнаружили во Львовской области. Им оказался 54-летний житель Каменского, который был знаком с жертвой. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый сжег авто, которым пользовался, и сбежал в другую область".

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Детали: Мужчину задержали 29 марта. Во время обысков по месту его жительства изъяли оружие, боеприпасы, электронные носители, мобильные телефоны, камуфляжную одежду, гранату Ф-1 и запал.

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По данным следствия, подозреваемый решил убить экс-заместителя мэра Каменского, чтобы не возвращать долг.

Для того, чтобы воплотить свой замысел, злоумышленник несколько месяцев следил за мужчиной и собирал подробную информацию. В частности, он установил видеокамеры вблизи дома экс-чиновника, чтобы отслеживать его перемещение.

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Следствие установило, что утром 28 марта подозреваемый прибыл к месту жительства экс-чиновника и выстрелил в него не менее 10 раз из огнестрельного оружия. От полученных ранений мужчина погиб на месте.

1 апреля задержанному объявили о подозрении в умышленном убийстве, совершенном из корыстных побуждений, и незаконном обращении с оружием (п. 6 ч.2 ст.115 и ч. 1 ст. 263 УКУ).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

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