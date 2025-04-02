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Не хотел отдавать долг – полиция задержала подозреваемого в убийстве экс-заместителя мэра Каменского

Ирина БалачукСреда, 2 апреля 2025, 11:35
Не хотел отдавать долг – полиция задержала подозреваемого в убийстве экс-заместителя мэра Каменского
ФОТО ПОЛИЦИИ

Правоохранители задержали 54-летнего мужчину по подозрению в убийстве экс-заместителя мэра города Каменское Александра Плахотника.

Источник: полиция Днепропетровской области и Офис генпрокурора в Telegram

Дословно полиция: "В результате розыскных мероприятий подозреваемого обнаружили во Львовской области. Им оказался 54-летний житель Каменского, который был знаком с жертвой. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый сжег авто, которым пользовался, и сбежал в другую область".

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ФОТО ПОЛИЦИИ

Детали: Мужчину задержали 29 марта. Во время обысков по месту его жительства изъяли оружие, боеприпасы, электронные носители, мобильные телефоны, камуфляжную одежду, гранату Ф-1 и запал. 

 
ФОТО ПОЛИЦИИ

По данным следствия, подозреваемый решил убить экс-заместителя мэра Каменского, чтобы не возвращать долг. 

Для того, чтобы воплотить свой замысел, злоумышленник несколько месяцев следил за мужчиной и собирал подробную информацию. В частности, он установил видеокамеры вблизи дома экс-чиновника, чтобы отслеживать его перемещение.

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Следствие установило, что утром 28 марта подозреваемый прибыл к месту жительства экс-чиновника и выстрелил в него не менее 10 раз из огнестрельного оружия. От полученных ранений мужчина погиб на месте.

1 апреля задержанному объявили о подозрении в умышленном убийстве, совершенном из корыстных побуждений, и незаконном обращении с оружием (п. 6 ч.2 ст.115 и ч. 1 ст. 263 УКУ).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что утром 28 марта на обочине автодороги в Каменском районе Днепропетровской области обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением в области головы. 
  • СМИ писали, что погибшим может быть Александр Плахотник, бывший заместитель мэра Каменского и гендиректор водоканала, который также входил в список мажоритарщиков партии "Батькивщина". Сообщалось, что его жена – депутат облсовета Елена Плахотник.

Днепропетровская областьубийство
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