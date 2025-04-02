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Умеров: Завершаем первый этап реформы ВВК – что меняется для военнообязанных

Валентина РоманенкоСреда, 2 апреля 2025, 12:53
Умеров: Завершаем первый этап реформы ВВК – что меняется для военнообязанных
иллюстрация МОУ

Министр обороны Рустем Умеров сообщил о завершении первого этапа реформы военно-врачебных комиссий: с 1 апреля все ВВК должны оформлять свои заключения в электронном виде.

Источник: Умеров в Facebook

Прямая речь: "Что меняется для военнообязанных:

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  • заключения ВВК создаются онлайн – быстро, прозрачно, без бюрократии и коррупционных рисков
  • информация автоматически попадает в реестр "Оберег"
  • данные о пригодности или непригодности и дата прохождения ВВК быстрее отображаются в приложении "Резерв+"
  • не нужно больше лично нести документы в ТЦК".

Детали: По словам министра, с 1 марта МОУ готовило систему к запуску: работники ВВК проходили обучение, регистрировались в электронном кабинете. Активно к переходу присоединились команды из Днепропетровской, Харьковской, Винницкой, Львовской и Хмельницкой областей.

Умеров отмечает, что реформа ВВК – это часть большой трансформации, которую МОУ реализует совместно с Министерством здравоохранения, Генштабом ВСУ и международными партнерами – при поддержке правительств Великобритании и Германии, Офиса эффективного регулирования BRDO и программы специального советника по вопросам обороны.

Что предшествовало: В январе Минобороны запустило электронные направления на ВВК в приложении "Резерв+".

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С 1 апреля в Украине окончательно заработал электронный кабинет военно-врачебной комиссии (ВВК).

мобилизацияУмеров РустемМинобороны
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