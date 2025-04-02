Минюст: Уже более 8 тысяч бывших осужденных воюют в рядах ВСУ, многие получили награды

По данным Минюста, на начало апреля уже более 8 тысяч бывших осужденных – мужчин и женщин – пополнили ряды Вооруженных сил Украины, еще около 900 заявлений находятся на рассмотрении.

Источник: начальник Департамента по вопросам исполнения наказаний Минюста Евгений Горобец в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Мы регулярно взаимодействуем с командованием подразделений, где сейчас служат бывшие осужденные и заключенные. Этот диалог позволяет нам получать актуальную информацию о потребностях фронта – какие именно навыки, специализации и компетенции сейчас востребованы. С другой – мы узнаем: сколько продлится подготовка наших условно-досрочно освобожденных, на каких должностях они будут служить, какое к ним отношение. Это очень нужная информация при проведении рекрута в учреждениях, чтобы заключенные осознанно приняли решение стать бойцами ВСУ.

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На сегодняшний день уже более 8 тыс. мужчин и женщин пополнили ряды боевых подразделений, еще около 900 заявлений сейчас находятся на рассмотрении. Многие из бывших осужденных за боевые подвиги сейчас отмечены ведомственными и государственными наградами".

Детали: Горобец напомнил, что после принятия в мае 2024 года закона, который ввел институт условно-досрочного освобождения осужденных для их участия в обороне страны, первые группы добровольцев из числа освобожденных из учреждений исполнения наказаний попали в боевые подразделения уже в августе 2024 года.

В основном условно-досрочно освобожденные бойцы пополнили ряды 1-го отдельного штурмового батальона "Да Винчи"; 225-го отдельного штурмового полка; 92-й отдельной штурмовой бригады; 93-й механизированной бригады "Холодный Яр"; 95-й отдельной ДШБ; Третьей штурмовой, а также некоторых других спецподразделений Сил безопасности и обороны.

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Как отметил Горобец, "эта программа дает людям второй шанс – возможность не просто искупить вину, но и доказать свою преданность Украине на передовой, где каждый защитник важен".

Со своей стороны, замкомандира 1-го ОШБ им. Героя Украины Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи" Дмитрий Кулик отметил, что бывшие осужденные воюют не просто хорошо, а очень героически.

Он также отметил, что мотивация военных из числа бывших осужденных зашкаливает. "Пожалуй, такую мы видели только в первые месяцы полномасштабного вторжения. Поэтому мы действительно очень бережем "спецконтингент", как кстати, всех своих бойцов без исключения. И разумеется, совместно с ГКИС максимально приобщаемся к рекруту бывших заключенных и осужденных в наше подразделение", – утверждает Кулик.

Как отметили в Департаменте по вопросам исполнения наказаний, от действий администраций пенитенциарных учреждений зависит очень многое: "Это и организация первичных медицинских осмотров, и сопровождение добровольцев из числа осужденных при прохождении ВВК в гражданских учреждениях здравоохранения, проведение комиссий с участием представителей ТЦК и боевых подразделений, где изъявили желание служить бывшие осужденные".

Важна также максимально быстрая подготовка документов для суда, который будет рассматривать решение о возможности условно-досрочного освобождения. В день, когда суд принимает такое решение, бывший осужденный становится условно-досрочно освобожденным и военнослужащим ВСУ, который имеет за незначительным ограничением такие же права и обязанности, что и другие наши оборонцы, отметили в департаменте.