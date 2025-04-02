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Закон один для всех: Макрон впервые прокомментировал обвинительный приговор Ле Пен

Мария Емец, Станислав ПогориловСреда, 2 апреля 2025, 13:58
Закон один для всех: Макрон впервые прокомментировал обвинительный приговор Ле Пен
Эмманюэль Макрон, Марин Ле Пен, фото: скриншот с видео DW

Президент Франции Эмманюэль Макрон впервые прокомментировал резонансный приговор лидеру ультраправых Марин Ле Пен по делу о махинациях с наймом помощников в Европарламенте, сообщила пресс-секретарь правительства Софи Примас.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV

Детали: По ее словам, Макрон отметил три ключевых пункта - о том, что судебная система является независимой, о неприемлемости угроз в адрес судей, которые занимались делом, и на том, что каждый имеет право на справедливый суд и закон - один для всех.

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Le Figaro/AFP со ссылкой на участников встречи сообщают, что также Макрон отметил, что каждый человек, в отношении которого вынесен приговор, сохраняет право на апелляцию.

Предыстория:

  • 31 марта парижский суд признал виновными Ле Пен и еще восьмерых евродепутатов "Национального объединения" в хищении публичных средств по делу о фиктивных помощниках в Европарламенте.
  • Ле Пен приговорили к двум годам реального срока, которые она сможет отбывать с электронным браслетом, и на 5 лет запретили избираться на выборные должности – что ставит под вопрос ее участие в президентских выборах 2027 года.
  • Ле Пен сравнила приговор с "ядерной бомбой" и заявила, что не будет просить президентского помилования, а также подала апелляцию. В ее защиту высказались французские правые и многочисленные лидеры правых политсил в Европе, в том числе премьер Италии Джорджа Мелони и венгерский премьер Виктор Орбан.
  • Апелляционный суд Парижа примет решение по апелляции Ле Пен летом 2026 года. Это оставляет для нее шанс все же принять участие в кампании, если она выиграет апелляцию.

Подробно на эту тему – в статье Приятно, но опасно: какие последствия будет иметь приговор для "подруги Путина" Марин Ле Пен

МакронФранциясуд
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