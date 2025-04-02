В Украине будет дождливо, а с воскресенья прогнозируют заморозки

В ближайшие дни в Украине ожидается дождливая погода, на выходных прогнозируют дожди со снегом и снижение температуры воздуха вплоть до заморозков.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "3 апреля ночью в большинстве западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях и на юго-востоке страны, днем на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны небольшой дождь, в Карпатах ночью с мокрым снегом, на остальной территории, а 4 апреля по всей Украине без осадков; температура ночью 1-8° тепла, днем 12-19°".

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Детали: В столице в четверг ночью небольшой дождь, +7°+5°, днем без осадков, до +16°, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в пятницу без осадков, ночью +5°+3°, днем до +18°, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Погода 3 апреля СКРИНШОТ С САЙТА УГМЦ

5 апреля в западных областях пройдут дожди, вечером с мокрым снегом, местами порывы ветра 15-20 м/с, температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12°; на остальной территории ночью без существенных осадков, днем дожди, ночная температура 3-8° тепла, дневная 14-19°, в северных областях 10-15° тепла.

Погода 5 апреля СКРИНШОТ С САЙТА УГМЦ

"С 6 апреля ожидаем снижения температури до заморозков... Обычно заморозком называют кратковременное снижение температуры воздуха или поверхности почвы до 0°С и ниже на фоне постоянной плюсовой температуры", – отметили в УГМЦ.

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Погода 6 апреля СКРИНШОТ С САЙТА УГМЦ

Синоптики также подчеркнули, что заморозки могут иметь "потенциально опасный или стихийный характер, ведь в Украине уже начался вегетационный период, когда среднесуточная температура воздуха составляет 5°С и выше".