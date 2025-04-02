Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

Теракт в отделении полиции в Одесской области: задержан подозреваемый в изготовлении взрывчатки

Валентина РоманенкоСреда, 2 апреля 2025, 14:25
Теракт в отделении полиции в Одесской области: задержан подозреваемый в изготовлении взрывчатки
фото СБУ

Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в изготовлении взрывного устройства для террористического акта в отделении полиции в Беляевке Одесской области 23 марта.

Источник: Нацполиция, СБУ, Одесская областная прокуратура

Дословно СБУ: "Тогда завербованная ФСБ местная жительница занесла пакет с СВУ в местное райуправление полиции. Через несколько минут оккупанты дистанционно взорвали взрывчатку вместе со своим агентом.

Реклама:

Сейчас задержан российский агент, который изготовил и передал через курьера взрывное устройство исполнительнице теракта".

 

Детали: Фигурантом является 44-летний рецидивист из Днепропетровской области, который находился в розыске за кражи и скрывался от правосудия в Одессе.

По данным следствия, подозреваемого завербовали российские спецслужбы через Telegram-канал. Ему предложили совершить серию терактов в Одесской области в обмен на денежное вознаграждение.

РЕКЛАМА:

Мужчина согласился и получил инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ) из подручных средств. Под руководством российского куратора, который общался с ним по видеосвязи, он собрал взрывное устройство по месту своего проживания в Одессе.

22 марта подозреваемый получил приказ подготовить устройство для передачи исполнителю. На следующий день он замаскировал СВУ под подарок и на такси отправил его в Беляевку. По указанию куратора, посылку должна была получить 35-летняя местная жительница.

Женщина получила "подарок", а через несколько минут занесла его в административное здание полиции. Когда представитель спецслужб РФ убедился, что устройство на месте, он совершил звонок на сим-карту, встроенную во взрывчатку. Это вызвало детонацию.

 

В результате теракта женщина погибла, а трое сотрудников полиции получили ранения

После взрыва в Беляевке агент "еще глубже залег на дно", пытаясь запутать следы правоохранителей. Среди прочего для этого он регулярно менял номера мобильных телефонов и места жительства.

Сотрудники СБУ установили местонахождение фигуранта и задержали.

Во время обысков в одном из арендованных российским агентом помещений изъята новая замаскированная под огнетушитель взрывчатка с дополнительными поражающими элементами и телефоном для удаленной активации.

 

По оперативной информации, это взрывное устройство оккупанты планировали использовать в ближайшее время для совершения нового теракта в регионе, говорят в спецслужбе.

По ходатайству стороны обвинения суд арестовал подозреваемого без права внесения залога.

Сейчас проверяется его причастность к совершению других преступлений.

Дословно СБУ: "Напоминаем: если вас пытаются завербовать для поджога авто ВСУ, админзданий, организации теракта или минирования - немедленно сообщайте об этом в чат-бот СБУ "Спали ФСБешника".

терроризмОдесская областьСБУполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Великобритания думает о том, чтобы развернуть свои войска в Украине на 5 лет – СМИ
Посол США в Украине подала в отставку из-за разногласий с администрацией Трампа – FT
Путина не будут судить за военные преступления, пока он остается президентом – Euronews
фотоПринц Гарри приехал в Украину с неанонсированным визитом
Госдеп США подтвердил отставку своего посла в Украине
ЕС выделит €1 млрд из доходов от росактивов на усиление оборонпрома Украины
Все новости...
терроризм
СБУ: 22% завербованных спецслужбами РФ в Украине для диверсий и терактов – несовершеннолетние
У украинца, напавшего с ножом на людей в Амстердаме, подозревают террористический мотив
ЦАХАЛ заявил об атаке на пригород Бейрута и ликвидации боевика "Хезболлы"
Последние новости
09:48
Макрон о приостановлении тарифов Трампа: это лишь хрупкая пауза
09:25
хоккейОпределится чемпион Украины: "Киев Кэпиталз" и "Кременчуг" сыграют седьмой матч финальной серии
09:23
Reuters: Тайвань обвинил капитана китайского судна в повреждении подводных кабелей
09:19
"Укрзализныця" добавила рейс поезда Киев – Луцк на Пасхальные праздники
09:04
СМИ: война в Украине показала лишь частичную пригодность немецких вооружений к боевым действиям
08:52
фото В Киеве открыли центр рекрутинга в военную разведку
08:19
Армия РФ интенсивно атакует возле Покровска: там 53 боя за минувшие сутки – Генштаб
08:18
фото Количество пострадавших в Днепре возросло до 9, масштабный пожар уже потушили
08:15
СМИ: Трамп может посетить Турцию
08:10
текстОперация "Трапезунд". Как казаки хотели завоевать кусок Турции и сократить Великий шелковый путь в Европу
Все новости...
Реклама:
Реклама: