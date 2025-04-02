Теракт в отделении полиции в Одесской области: задержан подозреваемый в изготовлении взрывчатки

Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в изготовлении взрывного устройства для террористического акта в отделении полиции в Беляевке Одесской области 23 марта.

Источник: Нацполиция, СБУ, Одесская областная прокуратура

Дословно СБУ: "Тогда завербованная ФСБ местная жительница занесла пакет с СВУ в местное райуправление полиции. Через несколько минут оккупанты дистанционно взорвали взрывчатку вместе со своим агентом.

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Сейчас задержан российский агент, который изготовил и передал через курьера взрывное устройство исполнительнице теракта".

Детали: Фигурантом является 44-летний рецидивист из Днепропетровской области, который находился в розыске за кражи и скрывался от правосудия в Одессе.

По данным следствия, подозреваемого завербовали российские спецслужбы через Telegram-канал. Ему предложили совершить серию терактов в Одесской области в обмен на денежное вознаграждение.

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Мужчина согласился и получил инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ) из подручных средств. Под руководством российского куратора, который общался с ним по видеосвязи, он собрал взрывное устройство по месту своего проживания в Одессе.

22 марта подозреваемый получил приказ подготовить устройство для передачи исполнителю. На следующий день он замаскировал СВУ под подарок и на такси отправил его в Беляевку. По указанию куратора, посылку должна была получить 35-летняя местная жительница.

Женщина получила "подарок", а через несколько минут занесла его в административное здание полиции. Когда представитель спецслужб РФ убедился, что устройство на месте, он совершил звонок на сим-карту, встроенную во взрывчатку. Это вызвало детонацию.

В результате теракта женщина погибла, а трое сотрудников полиции получили ранения

После взрыва в Беляевке агент "еще глубже залег на дно", пытаясь запутать следы правоохранителей. Среди прочего для этого он регулярно менял номера мобильных телефонов и места жительства.

Сотрудники СБУ установили местонахождение фигуранта и задержали.

Во время обысков в одном из арендованных российским агентом помещений изъята новая замаскированная под огнетушитель взрывчатка с дополнительными поражающими элементами и телефоном для удаленной активации.

По оперативной информации, это взрывное устройство оккупанты планировали использовать в ближайшее время для совершения нового теракта в регионе, говорят в спецслужбе.

По ходатайству стороны обвинения суд арестовал подозреваемого без права внесения залога.

Сейчас проверяется его причастность к совершению других преступлений.

Дословно СБУ: "Напоминаем: если вас пытаются завербовать для поджога авто ВСУ, админзданий, организации теракта или минирования - немедленно сообщайте об этом в чат-бот СБУ "Спали ФСБешника".