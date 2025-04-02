В Венгрии решили выйти из Международного уголовного суда – "Радио Свобода"

В Венгрии на закрытой встрече с послами на прошлой неделе министр юстиции этой страны Бенце Тужон объявил, что Венгрия выйдет из Международного уголовного суда.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на венгерскую службу "Радио Свобода"

Детали: Встреча послов, которых министр проинформировал о намерениях Будапешта, проходила при особых обстоятельствах. По словам нескольких источников, в зале использовались камеры с программой распознавания лиц, чтобы убедиться, что присутствуют только приглашенные гости.

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Дипломаты сидели на стульях с указанием их имен, а если кто-то опаздывал, время опоздания писалось на спинке стула.

Политическое решение о выходе Венгрии из МУС фактически было принято несколько недель назад, но правительство все еще ждало, какой будет позиция президента США Дональда Трампа по МУС.

По словам собеседника Szabad Europa, после того, как 5 февраля Трамп заявил, что введет санкции против суда в связи с ордером на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, "венгерское правительство восприняло это как зеленый свет".

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Журналисты узнали также подробности процедуры выхода Венгрии из МУС. Согласно ей, правительство внесет в парламент проект резолюции о выходе, и если он будет принят большинством голосов, то выход будет официально инициирован.

По данным источников, текст проекта решения о выходе Венгрии из МУС будет размещен на сайте парламента в ближайшее время.

Предыстория: