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Министры обороны "коалиции решительных" встретятся в штаб-квартире НАТО

Мария Емец, Евгений КизиловСреда, 2 апреля 2025, 15:42
Министры обороны коалиции решительных встретятся в штаб-квартире НАТО
фото: Getty Images

Министры обороны стран из так называемой "коалиции решительных" на следующей неделе соберутся в штаб-квартире НАТО.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу НАТО

Детали: Министры обороны "коалиции решительных" встретятся в четверг 10 апреля.

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Встреча состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе по инициативе Великобритании и Франции.

Встреча состоится накануне следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формата "Рамштайн") 11 апреля, которое созывают Великобритания и Германия.

На предыдущем саммите "коалиции решительных" в Париже 27 марта достигли договоренностей о новых пакетах военной помощи Украине.

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НАТОУкраинавойна
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