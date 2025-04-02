Министры обороны "коалиции решительных" встретятся в штаб-квартире НАТО

Министры обороны стран из так называемой "коалиции решительных" на следующей неделе соберутся в штаб-квартире НАТО.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу НАТО

Детали: Министры обороны "коалиции решительных" встретятся в четверг 10 апреля.

Реклама:

Встреча состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе по инициативе Великобритании и Франции.

Встреча состоится накануне следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формата "Рамштайн") 11 апреля, которое созывают Великобритания и Германия.

На предыдущем саммите "коалиции решительных" в Париже 27 марта достигли договоренностей о новых пакетах военной помощи Украине.