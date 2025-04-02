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МОУ: Опрос об отношении военных к службе оказался рекордно популярным

Валентина РоманенкоСреда, 2 апреля 2025, 15:59
МОУ: Опрос об отношении военных к службе оказался рекордно популярным
иллюстрация Минобороны

За 11 дней со старта опроса об отношении к военной службе в приложении "Армия+" его уже прошли 60 000 защитников и защитниц: в Минобороны говорят, что эта цифра стала рекордом сервиса.

Источник: замминистра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, которую цитирует пресс-служба МОУ

Детали: Как отмечали в Минобороны, главная цель опроса - выявить главные проблемы военнослужащих и приоритетные вопросы, требующие решения. У военных остается еще неделя, чтобы повлиять своим голосом на реформы в Силах обороны.

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По данным УП, в опросе бойцов спрашивают, каким образом они оказались в армии, сколько времени длится служба, какой самый длинный период времени они провели в зоне боевых действий без восстановления и др.

Также по шкале от 1 до 5 военных в частности просят оценить уровень психологической поддержки, качество БЗВП, отношение непосредственного командира к личному составу, своевременность и достаточность обеспечения оружием и боеприпасами, обеспечение транспортом в подразделении, обеспечение средствами тактической медицины в подразделении.

Прямая речь Черногоренко: "Опросы в "Армия+" уже трансформируют войско. Например, мы улучшили сухпайки и выбрали главу Национальной академии сухопутных войск. 60 000 пользователей прошли опрос об отношении к службе. А это значит, что мы имеем 60 000 мнений, которые будут учитывать при разработке важных реформ. У вас есть еще время до 10 апреля стать голосом, который может быть решающим в изменениях".

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Предыстория:

  • 21 марта Министерство обороны запустило новый опрос в приложении "Армия+" об отношении защитников и защитниц к военной службе.
  • Всего с начала работы "Армия+" в приложении провели 11 опросов, которые собрали более 200 000 ответов. В среднем около 20 000 пользователей откликаются на вопросы, которые поднимаются в приложении, отмечают в Минобороны.
  • До опроса об отношении к военной службе самым популярным было о развитии программы поддержки военнослужащих "Плюсы". Его прошли почти 45 000 военных.

Минобороныармия
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