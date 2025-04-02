СБУ: 22% завербованных спецслужбами РФ в Украине для диверсий и терактов – несовершеннолетние

По данным Службы безопасности Украины, почти пятая часть тех, кого российские спецслужбы завербовали для своих террористических или диверсионных задач в Украине, являются несовершеннолетними.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "Россияне вербуют для своих задач преимущественно несовершеннолетних, безработных и людей с различными видами зависимости. Ну, например, наркотической, алкогольной или игровой.

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По нашей статистике, 22% из разоблаченных злоумышленников – это именно несовершеннолетние, 55% – это безработные, а 7% исполнителей ранее имели судимость за различные преступления. Эти люди легче поддаются на психологические манипуляции, потому что молодежь не способна в полной мере оценивать последствия своих действий, а зависимым деньги нужны любой ценой".

Детали: Дехтяренко отметил, что поджоги авто ВСУ и диверсии на железной дороге активизировались в мае 2024 года, а вот вербовать для организации взрывов, в том числе детей, начали с начала 2025 года.

Самыми молодыми исполнителями российских заказов, которых СБУ разоблачила на поджоге релейных шкафов "Укрзализныци", были 13-летние агенты-подростки. Самый старший – это 52-летний мужчина, который попытался заложить взрывчатку в Днепре.

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В свою очередь начальник управления ювенальной превенции Нацполиции Василий Богдан рассказал, что сейчас в полиции наблюдают снижение количества случаев вербовки детей по сравнению с прошлым годом, в то же время увеличилось количество обращений о фактах попыток вербовки детей.

"Случаи вербовки детей начали появляться с апреля прошлого года (2024 - ред.) и пик их количества был в конце лета – начале осени прошлого года. Затем тенденция начала спадать, но если в начале были несколько простые задачи, если можно так сказать – от поджегов релейных шкафов и автомобилей, то сейчас, как мы видим, подростков вербуют и для выполнения различных диверсионных и террористических задач... Наряду с этим, мы наблюдаем стремительное увеличение обращений в полицию о фактах попыток вербовки детей", – говорит Богдан.

По словам подростков, которые были завербованы, полицейские выделяют несколько причин, по которым несовершеннолетние соглашаются на такое сотрудничество: материальная выгода, психологические приемы манипулирования на ощущении приключений, романтизации преступности и шантаж.

"Имея некоторую чувствительную информацию о ребенке, или личную, или ту, которая касается уже выполненных простых задач, куратор может шантажировать на предмет ее разглашения", – отметил представитель Нацпола.

В полиции призывают обращаться к правоохранителям подростков, их родителей, преподавателей, если стало известно о таких попытках "вербовки".

Предыстория:

СБУ и Нацполиция установили, что теракт в Ивано-Франковске 11 марта организовали российские спецслужбы: они дистанционно взорвали двух завербованных подростков 17 и 15 лет, которые переносили взрывчатку к месту закладки. В результате взрыва один из них погиб, второй получил тяжелые ранения, также пострадали двое случайных прохожих.

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией продолжает общенациональную информационную кампанию "Спали "ФСБшника", которая направлена на противодействие вербовке молодежи российскими спецслужбами и предотвращению поджогов, терактов и диверсий.

Например, на Тернопольщине школьника пытались завербовать через Telegram для совершения диверсий, но он вместо ответить пошел в полицию.

Знать больше: Российские спецслужбы все активнее вербуют украинских подростков: как этому противодействовать