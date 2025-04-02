Представителя Путина ждут в Белом доме уже 2 апреля – СМИ

Спецпредставителя Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными странами Кирилла Дмитриева могут уже в среду, 2 апреля, принять в Белом доме.

Источник: журналистки CBS News Сара Кук и Камилла Шлик, "Европейская правда"

Детали: По информации двух источников CBS News, Дмитриев встретится в США со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом уже в среду.

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"Министерство финансов временно сняло санкции с Дмитриева, чтобы Государственный департамент мог выдать ему необходимую визу для въезда в США", – уточнила Сара Кук.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Дмитриев может на этой неделе посетить Вашингтон и обсудить со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом вопросы двусторонних отношений.

В Кремле ранее подтвердили, что визит представителя Путина в США действительно обсуждается.

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Кирилл Дмитриев считается близким к Владимиру Путину и женат на подруге его младшей дочери. С 2022 года находится под персональными санкциями ряда стран Запада.

Дмитриев в феврале участвовал в переговорах российской и американской делегаций в Эр-Рияде по урегулированию войны в Украине. Он также работал с Уиткоффом над освобождением американского учителя Марка Фогеля из России, что администрация Трампа приветствовала как жест доброй воли.