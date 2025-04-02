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Фицо заявил, что "готов немедленно" говорить с Украиной

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 2 апреля 2025, 17:47
Фицо заявил, что готов немедленно говорить с Украиной
фото: Getty Images

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уверяет, что его правительство заинтересовано в третьей встрече с правительством Украины.

Источник: слова Фицо приводит портал Denník N, пишет "Европейская правда"

Детали: На пресс-конференции в среду Фицо заявил, что готов к телефонному разговору с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

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"Мы готовы немедленно", – подчеркнул премьер-министр Словакии.

Также Фицо добавил, что межправительственная встреча Украины и Словакии может состояться в любой из двух стран вблизи границы – но темой переговоров на ней могут быть только гражданские проекты, а не оружие.

Напомним, в течение прошлого года украинская и словацкая стороны проводили межправительственные консультации – в апреле в словацком городе Михаловце и в октябре под Ужгородом.

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Но позже Роберт Фицо прибегнул к публичной резкой критике президента Украины Владимира Зеленского за прекращение транзита газа из России.

Читайте также: Фицо усиливает давление: заставят ли Украину разблокировать транзит российского газа.

СловакияУкраинаФицоШмыгаль
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