Фицо заявил, что "готов немедленно" говорить с Украиной

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уверяет, что его правительство заинтересовано в третьей встрече с правительством Украины.

Источник: слова Фицо приводит портал Denník N, пишет "Европейская правда"

Детали: На пресс-конференции в среду Фицо заявил, что готов к телефонному разговору с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

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"Мы готовы немедленно", – подчеркнул премьер-министр Словакии.

Также Фицо добавил, что межправительственная встреча Украины и Словакии может состояться в любой из двух стран вблизи границы – но темой переговоров на ней могут быть только гражданские проекты, а не оружие.

Напомним, в течение прошлого года украинская и словацкая стороны проводили межправительственные консультации – в апреле в словацком городе Михаловце и в октябре под Ужгородом.

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Но позже Роберт Фицо прибегнул к публичной резкой критике президента Украины Владимира Зеленского за прекращение транзита газа из России.

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