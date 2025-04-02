США наложили санкции на сеть, которая поставляла хуситам краденое украинское зерно

Соединенные Штаты ввели санкции против сети физических и юридических лиц, через которую хуситы в Йемене закупали оружие, военные технологии и зерно, украденное у Украины.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Сеть, на которую США накладывают санкции, помогла хуситам закупить в России "товаров на десятки миллионов долларов, в том числе оружие и секретные технологии, а также украденное украинское зерно".

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Под санкции попали два бизнесмена из Афганистана и компания из Гонконга, чье российское судно возило краденое украинское зерно, а также нынешний и бывший капитаны судна – оба граждане России. В рамках этих мер ограничения также коснулись трех зарегистрированных в РФ компаний, принадлежащих одному из подсанкционных афганцев.

Дополнительно под санкции попал иранский бизнесмен, ныне проживающий в Турции – он сотрудничает с ответственным за финансирование у хуситов Саидом аль-Джамалем, который уже находится под ограничениями США.

"Хуситы продолжают полагаться на Саида аль-Джамаля и его сеть для приобретения критически важных товаров для обеспечения террористической военной машины группировки", – прокомментировал министр финансов США Скотт Бессент.

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Хуситы с осени 2023 года атакуют коммерческие и военные суда в регионе Красного моря, которые обвиняют в поддержке Израиля – в знак протеста против его военной операции в Газе.

В последние недели администрация США усилила военную кампанию против хуситов, увеличив количество ударов по их позициям в Йемене.

Кроме того, президент США Дональд Трамп распорядился отправить на Ближний Восток второй авианосец на фоне усиления кампании бомбардировок против боевиков-хуситов в Йемене.