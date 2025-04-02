Рютте впервые прокомментировал "слив" из Пентагона об изменении евразийской стратегии США

Генсек НАТО Марк Рютте высказал мнение, что США имеют право перенести фокус внимания с Европы и России на Китай.

Источник: заявление Рютте журналистам перед встречей министров иностранных дел Альянса, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды"

Детали: Марк Рютте был вынужден отвечать на вопрос журналистов о недавней публикации The Washington Post, согласно которой стратегия Пентагона будет учитывать только конфликт с Китаем, а угроза со стороны России в основном будет делом европейских союзников.

Реклама:

Генсек в ответе фактически встал на сторону американского подхода и заявил, что для членов Альянса важно осознавать наличие не только российской угрозы.

"Надо делать все возможное, чтобы защитить евроатлантическое пространство, в том числе от угроз, которые исходят из-за пределов евроатлантического пространства. И это касается и США, и других союзников. Поэтому для нас важно, что происходит в индо-тихоокеанском регионе", – заявил он, обосновав изменение политики Вашингтона этими соображениями.

"Это понятно для США, поэтому естественно, что они хотят концентрироваться больше и больше на той части мира. И поэтому вполне логично, что европейцам надо иметь все большую роль (в защите Европы – ЕП)", – сказал генсек, выразив уверенность, что сохранение стабильности в мире является общим интересом всех союзников. "Мы все, вместе с США, осознаем, что угрозы связаны не только с Россией. Китай усиливается. Мы видим, что происходит в Иране, в Северной Корее", – добавил он.

РЕКЛАМА:

Ранее WP опубликовал секретный документ Пентагона об изменении стратегии США, где Китай признается единственной угрозой.

Также во вторник генсек НАТО спрогнозировал, что требования к оборонным расходам членов НАТО вырастут более чем в 1,5 раза.