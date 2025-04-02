В Иркутской области РФ разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3
В Иркутской области разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3, один из пилотов погиб.
Источник: российское издание Медуза со ссылкой на Минобороны РФ, телеграм-каналы
Детали: Минобороны России сообщило, что самолет потерпел крушение во время выполнения планового полета. Экипаж из четырех человек катапультировался, в результате приземления один летчик погиб.
По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. Телеграм-канал Mash уточняет, что самолет упал в Усольском районе. Во время падения он задел линию электропередач.
Справка: Самолеты Ту-22М3 участвуют в войне против Украины. Бомбардировщики неоднократно наносили удары ракетами Х-22/Х-32, в том числе по жилым домам и объектам инфраструктуры, что обусловило многочисленные жертвы среди гражданского населения.