В Иркутской области РФ разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3

В Иркутской области разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3, один из пилотов погиб.

Источник: российское издание Медуза со ссылкой на Минобороны РФ, телеграм-каналы

Детали: Минобороны России сообщило, что самолет потерпел крушение во время выполнения планового полета. Экипаж из четырех человек катапультировался, в результате приземления один летчик погиб.

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По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. Телеграм-канал Mash уточняет, что самолет упал в Усольском районе. Во время падения он задел линию электропередач.

Справка: Самолеты Ту-22М3 участвуют в войне против Украины. Бомбардировщики неоднократно наносили удары ракетами Х-22/Х-32, в том числе по жилым домам и объектам инфраструктуры, что обусловило многочисленные жертвы среди гражданского населения.