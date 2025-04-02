Премьер Дании обратилась к Трампу: Гренландия принадлежит гренландцам

Премьер Дании Метте Фредериксен, находясь с визитом на Гренландии, уже не впервые покритиковала резонансные заявления президента США Дональда Трампа касательно острова и напомнила, что эта земля принадлежит ее жителям.

Источник: слова Фредериксен цитирует DR, пишет "Европейская правда"

Детали: Фредериксен заявила, что во время визита она хочет послать четкий сигнал США.

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"США не должны захватывать Гренландию. Гренландия принадлежит гренландцам, и США не должны захватывать Гренландию. И, конечно, это то послание, о котором мы все вместе будем говорить в течение следующих нескольких дней", – сказала премьер Дании.

По ее словам, во время ее визита будет обсуждаться ситуация в сфере внешней политики и безопасности и то, как вместе подходить к этой "очень сложной задаче".

Отвечая на вопрос о критике ее визита новоизбранным министром иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт, Фредериксен заявила: "Я видела эту дискуссию. И я хотела бы сказать всем в Гренландии, что у меня есть только одно желание – сделать все, что в моих силах, чтобы позаботиться об этой замечательной стране. И поддержать Гренландию в очень сложной ситуации".

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Она добавила, что сейчас нужно держаться вместе в это "действительно сложное время, которое переживает Гренландия".

"А когда Гренландия находится в сложной ситуации, Королевство Дания и Европа также оказываются в сложной ситуации", – добавила она.

Как известно, датское руководство перешло к жесткой реакции на действия и заявления США относительно Гренландии.

В то же время в США готовятся к различным вариантам действий, в частности у Трампа начали изучать стоимость захвата Гренландии.

Детали читайте в статье "Как Дания реагирует на угрозы Трампа забрать Гренландию".