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Bloomberg: ЕС готовит меры, чтобы поддержать экономику после тарифов Трампа

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 2 апреля 2025, 21:15
Bloomberg: ЕС готовит меры, чтобы поддержать экономику после тарифов Трампа
Фото - Getty Images

Европейский Союз готовит пакет чрезвычайных мер, предназначенных для поддержки тех отраслей экономики, которые могут больше всего пострадать от будущих тарифов США.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство Bloomberg

Детали: По словам источников Bloomberg, Европейская комиссия работает над краткосрочными предложениями по экономической поддержке отдельных отраслей экономики, которые пострадают от тарифов.

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Их будут сопровождать реформы и повышение конкурентоспособности в ключевых секторах, а также улучшение функционирования единого рынка Евросоюза, говорится в публикации.

Параллельно ЕС готовит позицию для переговоров с США после вступления в силу тарифов, которая также будет предусматривать возможности для взаимного компромисса – например, в сфере инвестиций или ослабления регулирования.

В Евросоюзе не планируют объявлять немедленный ответ на тарифы США, поскольку потребуется время для оценки их влияния, пишет Bloomberg.

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Однако президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что ЕС "имеет много козырей", в частности зеркальные тарифы и контрмеры против американских компаний, работающих в сферах услуг и IТ.

Как известно, в среду Дональд Трамп объявит о введении новых масштабных взаимных тарифов на товары мировых торговых партнеров.

Свой тарифный план американский президент назвал "Днем освобождения", подчеркивая, что тарифы вернут США рабочие места и наполнят федеральный бюджет триллионами долларов новых поступлений.

Трамп также говорил, что эти тарифы будут касаться всех стран.

Подробнее на эту тему – в статье Дональд Трамп меняет торговые правила для мира. Что должна делать Украина.

ЕСТрампэкономика
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