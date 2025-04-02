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Разведка: Россия активизировала информационную операцию против Украины

Евгений КизиловСреда, 2 апреля 2025, 21:54
Разведка: Россия активизировала информационную операцию против Украины
фотоколлаж: СВРУ

Служба внешней разведки зафиксировала переход в острую фазу вражеской информационной операции, которую ведет Россия против Украины.

Источник: сайт СВРУ

Детали: Как сообщается, цель операции – ликвидировать украинскую государственность "не на поле боя, а в головах людей" через делегитимизацию украинской власти, обесценивание демократических институтов и навязывание внешнего политического сценария с признаками контролируемой капитуляции.

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Операция проводится с задействованием возможностей специальных служб РФ под общей координацией администрации Владимира Путина.

По данным разведки, сущность вражеской операции заключается в том, чтобы под видом "миротворческих инициатив" и "аналитического дискурса" навязать украинскому и международному обществу мнение о следующем:

  • якобы потере легитимности украинской властью из-за непроведения выборов во время военного положения;
  • потребности во "временной администрации" под эгидой ООН, США, ЕС или даже в "формате четверки" с РФ;
  • невозможность заключения Россией мирного соглашения с украинской властью, что, по замыслу врага, должно стать casus belli для изменения политического курса.

По убеждению разведчиков, Россия для воплощения своих замыслов использует следующие методы:

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  • формально западные или "нейтральные" медиа, которые выступают как прокси для российских тезисов;
  • анонимные телеграмм-каналы, которые выдают себя за "инсайдеров" в ВСУ или политическом руководстве;
  • координированную волну эмоциональных видео в TikTok и YouTube с нарративами "Запад больше не поддерживает Украину", "нас обманули", "нужны перемены во власти", а также "время для перемен", "нужно другое правительство для мира";
  • массовое распространение материалов деструктивного характера с одинаковыми тезисами в соцсетях с подключением бот-сетей и аккаунтов, связанных с пророссийскими структурами в Европе и Латинской Америке. Они публикуют псевдодокументы, заявления и "аналитические записки", ставящие под сомнение полномочия украинской власти;
  • цитирование пророссийских "экспертов" с титулами "бывших дипломатов", "независимых политологов", "ветеранов ООН", которые продвигают тезис о том, что "даже Западу нужна другая Украина";
  • использование украинских фигурантов дел о государственной измене для легитимации нарративов (в частности публикации и комментарии представителей бывших пророссийских политических структур).

Дословно: "Эти действия сопровождаются инфильтрацией кремлевских нарративов в структуры влияния стран-партнеров Украины, в частности через организацию публичных „дискуссий" на темы легитимности власти, перспектив переговоров без участия Украины и якобы „потери доверия" к Киеву".

РосcияУкраинапропагандаразведка
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