Армия РФ нанесла удары по Покровску: 1 человек погиб, 6 ранены
Среда, 2 апреля 2025, 22:42
Российская армия 2 апреля нанесла удары по Покровску в Донецкой области, в результате этого 1 человек погиб, еще 6 ранены.
Источник: Донецкая областная прокуратура
Дословно: "В первой половине дня во время атаки оккупантов травмированы супруги в возрасте 64 и 67 лет, а также 62-летний мужчина.
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Днем в результате очередного попадания боеприпаса по частному сектору погиб 53-летний местный житель".
Детали: Вечером россияне снова обстреляли город: ранены мужчины 48, 28 и 29 лет.