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СМИ: Представители США впервые не приедут на "Рамштайн"

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 2 апреля 2025, 22:59
СМИ: Представители США впервые не приедут на Рамштайн
Getty Images

Глава Пентагона США Пит Хегсет не будет присутствовать на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины 11 апреля.

Источник: об этом стало известно порталу Defense News от собеседников в Европе и американского источника, пишет "Европейская правда"

Детали: По данным Defense News, Хегсет не присоединится к заседанию "Рамштайна" лично или по видеосвязи.

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Также не ожидается, что Пентагон отправит на встречу высокопоставленных чиновников или других представителей, которые обычно сопровождают министра.

Как сказал Defense News американский чиновник, США все еще оценивают, как именно их представители будут участвовать в различных форматах в поддержку Украины, в частности связанных с военной помощью.

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины может стать первым без присутствия США, которые его основали в 2022 году и работу которого координировали все это время.

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После начала президентства Дональда Трампа ведущую роль в "Рамштайн" взяла на себя Великобритания, и предыдущее заседание формата в феврале состоялось под ее председательством.

На том "Рамштайн" министр обороны США Хегсет объявил, что возвращение границ Украины к тем, которые существовали до 2014 года, не является реалистичной целью, и заявил, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным итогом мирного урегулирования войны.

На предстоящем заседании Контактной группы, которое состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, будут сопредседательствовать Британия и Германия.

СШАРамштайн
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