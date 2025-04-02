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191 боестолкновение произошло на фронте с начала суток – Генштаб

Татьяна ОлейникСреда, 2 апреля 2025, 23:57
191 боестолкновение произошло на фронте с начала суток – Генштаб
Фото - Генштаб ВСУ

На фронте с начала суток произошло 191 боестолкновение, из них 69 – на Покровском направлении.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник нанес два ракетных и 55 авиационных ударов, использовав две ракеты и 82 управляемые бомбы, 847 ударов дронами-камикадзе, совершил более 4500 обстрелов позиций наших войск".

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Детали: На Харьковском направлении Силы обороны отбили два вражеских штурма в районе Волчанска и в сторону Каменки.

Враг четыре раза атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах населенных пунктов Загрызово и Новая Кругляковка, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении сегодня российские войска 18 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Надежда, Торское, Новоегоровка, Колодязи, Ямполовка и Диброва, в районе Новолюбовки бои продолжаются до сих пор.

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На Северском направлении Силы обороны отбили пять штурмовых действий вражеских войск в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

Сегодня наши войска отбили шесть атак противника в районе Часового Яра и в сторону Новомаркового, Ступочек и Предтечино на Краматорском направлении.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня 24 раза штурмовали позиции наших защитников вблизи Торецка, Озаряновки, Дилиевки, Крымского и Леонидовки.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 69 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Сухая Балка, Шевченко, Водяное Второе, Елизаветовка, Проминь, Зеленое, Новый Труд, Котлино, Удачное, Котляровка, Успеновка и Андреевка.

На Новопавловском направлении захватчики совершили 10 атак на позиции украинских войск, противник пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Константинополь, Разлив, Днепроэнергия, Веселое и в районе Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении в районе населенных пунктов Привольное и Новоселка Силы обороны успешно отбили пять вражеских атак.

На Ореховском направлении произошло 12 боестолкновений в районах населенных пунктов Степное, Малые Щербаки, Каменское и Новоданиловка.

На Приднепровском направлении враг трижды пытался приблизиться к позициям наших защитников.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. Сегодня украинские воины отбили 25 атак захватнической армии на этом направлении.

Генштаббоевые действия
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