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Ольга ГлущенкоПонедельник, 21 апреля 2025, 02:18
Путин, фото: getty images

Руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что "попытка правителя России Владимира Путина выставить себя главным миротворцем провалилась в информационном поле".

Источник: Коваленко в Telegram

Прямая речь Коваленко: "Информационная операция россиян, целью которой было обвинить Украину в срыве "перемирия", провалилась, в том числе в западном инфополе.

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Сама Россия не придерживалась объявленного ею же прекращения огня, и местами использовала ситуацию для подготовки к возможным новым штурмовым действиям, а на ключевых направлениях продолжала бои".

Детали: Коваленко добавил, что если бы Россия хотела бы действительно завершить войну, то "пасхальное перемирие" для начала можно было бы продлить на 30 дней.

Прямая речь Коваленко: "И, конечно же, очень целесообразным является предложение Президента Украины об отсутствии ударов ракетами и дальнобойными дронами по гражданским.

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Вот и станет понятно скоро, действительно ли Россия нацелена на прекращение войны. Пока этого не видно.

Еще раз отмечу, попытка Путина выставить себя главным миротворцем провалилась в информационном поле. Это важно".

Предыстория:

  • В субботу глава РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое якобы предусматривает остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. При этом в Минобороны РФ заявили, что оккупанты будут соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения Киевом.
  • Президент Владимир Зеленский в субботу вечером заявил, что Украина будет действовать зеркально в вопросе прекращения огня Россией. Он также предложил продлить перемирие и после 20 апреля, если полная тишина действительно воцарится.
  • По данным мониторингового проекта DeepState, практически ни на одном направлении военные не почувствовали так называемого "пасхального перемирия", которое обещали россияне.
  • По данным Генштаба ВСУ, с начала суток 20 апреля по состоянию на 16 часов, несмотря на анонсированное РФ "перемирие", на фронте произошло 45 боевых столкновений, из них 20 на Покровском направлении.
  • В Кремле заявили, что правитель РФ Владимир Путин не давал команды продлевать так называемое "пасхальное перемирие", которого россияне и без того не придерживались, после полуночи 21 апреля.

российско-украинская войнаперемириеПутин
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