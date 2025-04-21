Руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что "попытка правителя России Владимира Путина выставить себя главным миротворцем провалилась в информационном поле".

Источник: Коваленко в Telegram

Прямая речь Коваленко: "Информационная операция россиян, целью которой было обвинить Украину в срыве "перемирия", провалилась, в том числе в западном инфополе.

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Сама Россия не придерживалась объявленного ею же прекращения огня, и местами использовала ситуацию для подготовки к возможным новым штурмовым действиям, а на ключевых направлениях продолжала бои".

Детали: Коваленко добавил, что если бы Россия хотела бы действительно завершить войну, то "пасхальное перемирие" для начала можно было бы продлить на 30 дней.

Прямая речь Коваленко: "И, конечно же, очень целесообразным является предложение Президента Украины об отсутствии ударов ракетами и дальнобойными дронами по гражданским.

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Вот и станет понятно скоро, действительно ли Россия нацелена на прекращение войны. Пока этого не видно.

Еще раз отмечу, попытка Путина выставить себя главным миротворцем провалилась в информационном поле. Это важно".

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