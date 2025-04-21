Руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что "попытка правителя России Владимира Путина выставить себя главным миротворцем провалилась в информационном поле".
Источник: Коваленко в Telegram
Прямая речь Коваленко: "Информационная операция россиян, целью которой было обвинить Украину в срыве "перемирия", провалилась, в том числе в западном инфополе.
Сама Россия не придерживалась объявленного ею же прекращения огня, и местами использовала ситуацию для подготовки к возможным новым штурмовым действиям, а на ключевых направлениях продолжала бои".
Детали: Коваленко добавил, что если бы Россия хотела бы действительно завершить войну, то "пасхальное перемирие" для начала можно было бы продлить на 30 дней.
Прямая речь Коваленко: "И, конечно же, очень целесообразным является предложение Президента Украины об отсутствии ударов ракетами и дальнобойными дронами по гражданским.
Вот и станет понятно скоро, действительно ли Россия нацелена на прекращение войны. Пока этого не видно.
Еще раз отмечу, попытка Путина выставить себя главным миротворцем провалилась в информационном поле. Это важно".
Предыстория:
- В субботу глава РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое якобы предусматривает остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. При этом в Минобороны РФ заявили, что оккупанты будут соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения Киевом.
- Президент Владимир Зеленский в субботу вечером заявил, что Украина будет действовать зеркально в вопросе прекращения огня Россией. Он также предложил продлить перемирие и после 20 апреля, если полная тишина действительно воцарится.
- По данным мониторингового проекта DeepState, практически ни на одном направлении военные не почувствовали так называемого "пасхального перемирия", которое обещали россияне.
- По данным Генштаба ВСУ, с начала суток 20 апреля по состоянию на 16 часов, несмотря на анонсированное РФ "перемирие", на фронте произошло 45 боевых столкновений, из них 20 на Покровском направлении.
- В Кремле заявили, что правитель РФ Владимир Путин не давал команды продлевать так называемое "пасхальное перемирие", которого россияне и без того не придерживались, после полуночи 21 апреля.