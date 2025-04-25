Количество пострадавших в Павлограде в результате российской атаки БпЛА возросло до 14

Количество пострадавших в результате ночной атаки российских беспилотников на Павлоград Днепропетровской области возросло до 14, еще 3 человека погибли. Среди раненых – трое детей в возрасте 6, 15 и 17 лет.

Источник: председатель ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "14 человек пострадали из-за атаки на Павлоград. Среди них – трое детей. Кроме подростков 15 и 17 лет, еще 6-летний мальчик.

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Детали: По словам Лысака, пять человек пока остаются в больнице, трое из них – в тяжелом состоянии.

Также оккупанты повредили пятиэтажный жилой дом, частично разрушили помещение социального учреждения, сгорело несколько автомобилей.

Все пожары, возникшие в результате обстрела, пока ликвидированы.

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