В Киеве СБУ задержала звукорежиссёра, который готовил теракты по заданию РФ

В Киеве задержали 47-летнего гражданина России, законспирированного агента ФСБ, который работал звукорежиссёром на украинской радиостанции и планировал теракты в центре города.

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: По данным следствия, россиянин шпионил за автомобилями возле административных зданий оборонных ведомств в центре столицы.

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Служба безопасности Украины

Дословно: "Для конспирации фигурант скрытно фотографировал автомобили, притворяясь, что разговаривает по телефону, прижимая его к уху.

После сбора информации шпион готовил "отчёт" для своего куратора, с которым общался через мессенджер.

В дальнейшем российская спецслужба планировала взорвать "подсвеченные" автомобили с помощью закладки и дистанционной активации самодельных взрывных устройств".

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Служба безопасности Украины

Детали: Шпиона задержали киберспециалисты СБУ во время дополнительной разведки вблизи одного из оборонных объектов.

У него изъяли мобильный телефон, который он использовал для связи с российскими спецслужбами и фиксации объектов. Задержанный более 10 лет проживает в Киеве и работал в различных медиаструктурах, в том числе связанных с запрещёнными прокремлёвскими партиями.

Служба безопасности Украины

В настоящее время мужчина находится под стражей. Ему сообщили о подозрении по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.

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