Оккупанты обстреляли Харьковщину: ранен мирный житель, повреждены жилые дома

Российские войска обстреляли село в Купянском районе Харьковской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО). В результате атаки ранен местный житель, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: По данным следствия, 2 апреля около 15:00 российские военные обстреляли село Андреевка.

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По предварительным данным, оккупанты били по населенному пункту из РСЗО.

Дословно: "Осколочное ранение получил 59-летний мужчина. Его доставили в больницу для оказания помощи.

Повреждено более 10 жилых домов, хозяйственные постройки, местный дом культуры, авто".

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