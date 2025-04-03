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Оккупанты обстреляли Харьковщину: ранен мирный житель, повреждены жилые дома

Иван ДьяконовЧетверг, 3 апреля 2025, 00:30
Оккупанты обстреляли Харьковщину: ранен мирный житель, повреждены жилые дома
Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские войска обстреляли село в Купянском районе Харьковской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО). В результате атаки ранен местный житель, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: По данным следствия, 2 апреля около 15:00 российские военные обстреляли село Андреевка. 

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По предварительным данным, оккупанты били по населенному пункту из РСЗО.

Дословно: "Осколочное ранение получил 59-летний мужчина. Его доставили в больницу для оказания помощи.

Повреждено более 10 жилых домов, хозяйственные постройки, местный дом культуры, авто".

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Предыстория: 

  • 31 марта российские войска нанесли удар несколькими управляемыми авиационными бомбами по городу Купянск Харьковской области, в результате чего ранения получили мужчина и две женщины.
  • В тот же день россияне обстреляли Купянск из реактивной системы залпового огня "Ураган". В результате этого пострадали мирные жители - 35-летняя женщина и 63-летний мужчина получили ранения.

Харьковская областьжертвыроссийско-украинская войнаобстрел
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