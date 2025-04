Пресс-секретарь Белого дома Левитт назвала "мусором" сообщение газеты Politico о Маске

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит назвала "мусором" сообщение Politico о том, что Дональд Трамп частно сказал членам своего кабинета и близким советникам, что Маск завершит выполнение своих обязанностей главы Департамента эффективности правительства (DOGE) в ближайшие недели.

Источник: сообщение Левитт в соцсети Х

Прямая речь: "Илон Маск и президент Трамп публично заявили, что Илон покинет государственную службу как специальный правительственный сотрудник, когда его невероятная работа в DOGE будет завершена".

This “scoop” is garbage.



Elon Musk and President Trump have both *publicly* stated that Elon will depart from public service as a special government employee when his incredible work at DOGE is complete. https://t.co/Brppff6SKi