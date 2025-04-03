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Пресс-секретарь Белого дома Левитт назвала "мусором" сообщение газеты Politico о Маске

Степан ГафткоЧетверг, 3 апреля 2025, 01:31
Пресс-секретарь Белого дома Левитт назвала мусором сообщение газеты Politico о Маске
Фото с Facebook Karoline Leavitt

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит назвала "мусором" сообщение Politico о том, что Дональд Трамп частно сказал членам своего кабинета и близким советникам, что Маск завершит выполнение своих обязанностей главы Департамента эффективности правительства (DOGE) в ближайшие недели.

Источник: сообщение Левитт в соцсети Х

Прямая речь: "Илон Маск и президент Трамп публично заявили, что Илон покинет государственную службу как специальный правительственный сотрудник, когда его невероятная работа в DOGE будет завершена".

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Детали: Таким образом Левитт отреагировала на сообщение в соцсети Х главного редактора Politico Рэйчел Бейд, которая написала, что Трамп уже сообщил своим советникам и членам своего кабинета о завершении Маском выполнения обязанностей в DOGE в ближайшие недели.

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Напомним:

  • 1 апреля стало известно, что президент Дональд Трамп заявил, что "в определенный момент" департамент государственной эффективности США (DOGE) прекратит существование.

СШАТрампМаск
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