Израиль нанес удары ракетами по авиабазе и аэродрому в Сирии

Взрывы в Дамаске в марте, иллюстративное фото Getty Images

Вечером 2 апреля армия Израиля начала серию авиаударов по Сирии, поражая "военный потенциал, оставшийся" на военном аэродроме Хама и авиабазе Т-4.

Источник: издание The Times of Israel, Армия обороны Израиля

Дословно The Times of Israel: "По данным военных источников, целевыми ударами были поражены взлетно-посадочные полосы, топливные склады и радары на авиабазах".

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Детали: Как сообщил ЦАХАЛ, авиаудары были нанесены 2 апреля вечером, их целью стало уничтожение военного потенциала, оставшегося на территории Сирии, в частности на аэродромах и авиабазах.

ВВС Израиля били по "военной инфраструктуре" вблизи Дамаска. По данным сирийских СМИ, был поражен научно-исследовательский центр Барзе, расположенный неподалеку от столицы Сирии.

"ЦАХАЛ продолжит операции для устранения любых угроз для израильских гражданских", – отметили в Армии обороны Израиля.

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