Израиль нанес удары ракетами по авиабазе и аэродрому в Сирии
Вечером 2 апреля армия Израиля начала серию авиаударов по Сирии, поражая "военный потенциал, оставшийся" на военном аэродроме Хама и авиабазе Т-4.
Источник: издание The Times of Israel, Армия обороны Израиля
Дословно The Times of Israel: "По данным военных источников, целевыми ударами были поражены взлетно-посадочные полосы, топливные склады и радары на авиабазах".
Детали: Как сообщил ЦАХАЛ, авиаудары были нанесены 2 апреля вечером, их целью стало уничтожение военного потенциала, оставшегося на территории Сирии, в частности на аэродромах и авиабазах.
ВВС Израиля били по "военной инфраструктуре" вблизи Дамаска. По данным сирийских СМИ, был поражен научно-исследовательский центр Барзе, расположенный неподалеку от столицы Сирии.
"ЦАХАЛ продолжит операции для устранения любых угроз для израильских гражданских", – отметили в Армии обороны Израиля.
Напоминаем:
- 30 марта новый переходный правительство Сирии принесло присягу, почти через четыре месяца после свержения Башара Асада.