Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

Президент ЦБ Европы призвала ЕС отказаться от права вето в пользу голосования большинством

Степан ГафткоЧетверг, 3 апреля 2025, 06:05
Президент ЦБ Европы призвала ЕС отказаться от права вето в пользу голосования большинством
Фото c Facebook Christine Lagarde

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард призвала Европейский Союз отказаться от права вето одной страны, предложив ввести голосование большинством для повышения конкурентоспособности блока.

Источник: Bloomberg со ссылкой на заявление Лагард во время ее выступления в Дублине

Прямая речь Лагард: "Поскольку мы расширяем нашу экономику, нам нужно соответствующим образом модернизировать процесс принятия решений. Чтобы отстаивать свои позиции, мы должны действовать как единое целое в нескольких ключевых сферах. А это означает, что нам нужно структурно изменить способ принятия решений".

Реклама:

Детали: Президент европейского центробанка подчеркнула, что "более широкое применение голосования квалифицированным большинством будет более демократичным".

В материале Bloomberg говорится о том, что право вето отдельных стран остается одним из ключевых препятствий для эффективного принятия решений в ЕС.

Особенно остро эта проблема проявилась после вторжения России в Украину, когда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно блокировал совместные инициативы, затрудняя способность блока действовать согласованно на международной арене.

РЕКЛАМА:

Лагард поддержала идею своего предшественника на посту главы ЕЦБ Марио Драги по расширению механизма голосования квалифицированным большинством. В своем отчете о будущем конкурентоспособности Европы Драги предлагал отказаться от единодушия в принятии решений и применять голосование большинством в более широком спектре сфер.

Напомним:

  • В октябре 2024 года Франция и Германия, не поддержали предложение, которое было направлено на то, чтобы обойти вето Венгрии, которое блокировало выделение помощи Украине на более 6 миллиардов евро.
  • 13 марта стало известно, что Венгрия требует исключить из санкционного списка ЕС российского олигарха Михаила Фридмана, в противном случае она угрожает заблокировать продление санкций Евросоюза против около 2 тысяч россиян.
  • В марте FT сообщало, что решительное нежелание Будапешта продлить ряд санкций ЕС против России в последние дни привело к активизации обсуждений среди государств-членов потребности того, чтобы лишить Венгрию права голоса при принятии ключевых решений.

ЕвропаВенгрия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Великобритания думает о том, чтобы развернуть свои войска в Украине на 5 лет – СМИ
Посол США в Украине подала в отставку из-за разногласий с администрацией Трампа – FT
Путина не будут судить за военные преступления, пока он остается президентом – Euronews
фотоПринц Гарри приехал в Украину с неанонсированным визитом
Госдеп США подтвердил отставку своего посла в Украине
ЕС выделит €1 млрд из доходов от росактивов на усиление оборонпрома Украины
Все новости...
Европа
ЕС хочет увеличить штат своего пограничного агентства более чем в 10 раз для безопасности
Ле Пен назвала свой приговор "ядерной бомбой" от системы
Две трети украинцев считают, что США устали от Украины, а Европа нет
Последние новости
09:48
Макрон о приостановлении тарифов Трампа: это лишь хрупкая пауза
09:25
хоккейОпределится чемпион Украины: "Киев Кэпиталз" и "Кременчуг" сыграют седьмой матч финальной серии
09:23
Reuters: Тайвань обвинил капитана китайского судна в повреждении подводных кабелей
09:19
"Укрзализныця" добавила рейс поезда Киев – Луцк на Пасхальные праздники
09:04
СМИ: война в Украине показала лишь частичную пригодность немецких вооружений к боевым действиям
08:52
фото В Киеве открыли центр рекрутинга в военную разведку
08:19
Армия РФ интенсивно атакует возле Покровска: там 53 боя за минувшие сутки – Генштаб
08:18
фото Количество пострадавших в Днепре возросло до 9, масштабный пожар уже потушили
08:15
СМИ: Трамп может посетить Турцию
08:10
текстОперация "Трапезунд". Как казаки хотели завоевать кусок Турции и сократить Великий шелковый путь в Европу
Все новости...
Реклама:
Реклама: