Президент ЦБ Европы призвала ЕС отказаться от права вето в пользу голосования большинством
Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард призвала Европейский Союз отказаться от права вето одной страны, предложив ввести голосование большинством для повышения конкурентоспособности блока.
Источник: Bloomberg со ссылкой на заявление Лагард во время ее выступления в Дублине
Прямая речь Лагард: "Поскольку мы расширяем нашу экономику, нам нужно соответствующим образом модернизировать процесс принятия решений. Чтобы отстаивать свои позиции, мы должны действовать как единое целое в нескольких ключевых сферах. А это означает, что нам нужно структурно изменить способ принятия решений".
Детали: Президент европейского центробанка подчеркнула, что "более широкое применение голосования квалифицированным большинством будет более демократичным".
В материале Bloomberg говорится о том, что право вето отдельных стран остается одним из ключевых препятствий для эффективного принятия решений в ЕС.
Особенно остро эта проблема проявилась после вторжения России в Украину, когда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно блокировал совместные инициативы, затрудняя способность блока действовать согласованно на международной арене.
Лагард поддержала идею своего предшественника на посту главы ЕЦБ Марио Драги по расширению механизма голосования квалифицированным большинством. В своем отчете о будущем конкурентоспособности Европы Драги предлагал отказаться от единодушия в принятии решений и применять голосование большинством в более широком спектре сфер.
Напомним:
- В октябре 2024 года Франция и Германия, не поддержали предложение, которое было направлено на то, чтобы обойти вето Венгрии, которое блокировало выделение помощи Украине на более 6 миллиардов евро.
- 13 марта стало известно, что Венгрия требует исключить из санкционного списка ЕС российского олигарха Михаила Фридмана, в противном случае она угрожает заблокировать продление санкций Евросоюза против около 2 тысяч россиян.
- В марте FT сообщало, что решительное нежелание Будапешта продлить ряд санкций ЕС против России в последние дни привело к активизации обсуждений среди государств-членов потребности того, чтобы лишить Венгрию права голоса при принятии ключевых решений.