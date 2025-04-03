Президент ЦБ Европы призвала ЕС отказаться от права вето в пользу голосования большинством

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард призвала Европейский Союз отказаться от права вето одной страны, предложив ввести голосование большинством для повышения конкурентоспособности блока.

Источник: Bloomberg со ссылкой на заявление Лагард во время ее выступления в Дублине

Прямая речь Лагард: "Поскольку мы расширяем нашу экономику, нам нужно соответствующим образом модернизировать процесс принятия решений. Чтобы отстаивать свои позиции, мы должны действовать как единое целое в нескольких ключевых сферах. А это означает, что нам нужно структурно изменить способ принятия решений".

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Детали: Президент европейского центробанка подчеркнула, что "более широкое применение голосования квалифицированным большинством будет более демократичным".

В материале Bloomberg говорится о том, что право вето отдельных стран остается одним из ключевых препятствий для эффективного принятия решений в ЕС.

Особенно остро эта проблема проявилась после вторжения России в Украину, когда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно блокировал совместные инициативы, затрудняя способность блока действовать согласованно на международной арене.

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Лагард поддержала идею своего предшественника на посту главы ЕЦБ Марио Драги по расширению механизма голосования квалифицированным большинством. В своем отчете о будущем конкурентоспособности Европы Драги предлагал отказаться от единодушия в принятии решений и применять голосование большинством в более широком спектре сфер.

Напомним: